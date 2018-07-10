Субмарина Ілона Маска не підійшла для порятунку дітей з затопленої печери у Таїланді

Тайські рятувальники не використовуватимуть міні-субмарину Ілона Маска, спеціально сконструйовану для порятунку дітей із затопленої печери Кхао Луанг.

Про це повідомляє ABC-News.

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Керівник штабу рятувальної операції Наронсака Осатанакорна заявив, що використання субмарини є недоцільним.

Хоча технологія виготовлення субмарини гарна і витончена, але вона недоцільна для цієї місії,

– сказав Осатанакорна.

Ілон Маск був особисто присутній при випробуваннях субмарини зібраної його інженерами з частин ракети Falcon 9, яку доправили 10 липня у Таїланд.

Раніше він повідомляв, що корпусом субмарини слугує труба для передачі рідкого кисню. Компактні розміри субмарини дозволяють їй легко проходити у вузьких секторах печери, а невелика вага робить її зручною для супроводження лише двома дайверами.

Нагадаємо, що раніше американський підприємець та інженер Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді. Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Наразі вдалося врятувати вже шістьох з них.

9 липня у Таїланді завершили другий етап рятувальної операції. З печери вивели ще чотирьох хлопців, але під землею залишаються ще четверо дітей-футболістів та їхній тренер. З їх визволенням поспішають, бо зовсім скоро у Таїланді – сезон дощів, які можуть ще більше затопити печеру.

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