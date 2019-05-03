Субсидії монетизували. Розбираємося, що це означає

З березня 2019 року український уряд почав монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Це означає, що ті українці, які потребують такої підтримки, відтепер отримують живі гроші для оплати "комуналки". А не як раніше, коли держава безпосередньо перераховувала ці кошти постачальникам послуг.

Така реформа зробить систему оплати послуг ЖКГ прозорішою. Крім того, нова система стимулює українців розумніше ставитися до споживання енергоресурсів. Стартувала монетизація успішно – ми вивчили, як працює нова система.

Що змінилося?

Субсидії вже понад 20 років допомагають населенню оплачувати житлово-комунальні послуги. Раніше громадяни самих грошей буквально не бачили: всі розрахунки відбувалися на рівні постачальників послуг, а субсидія була просто цифрою, на яку зменшувалася суми в платіжках.

З березня нинішнього року уряд почав платити гроші безпосередньо одержувачам субсидій. Це означає, що контроль залишається за користувачем: якщо стежиш за обсягом споживаних послуг, то контролюєш і суму, яка витрачається на оплату рахунків за "комуналку".

Що робити з цими грошима?

З отриманих грошей одержувачі субсидій повинні самі вчасно оплатити комунальні платежі за газ, електроенергію, воду і тепло. В уряді підкреслюють: залишок можна буде витрачати на власний розсуд. А заощадити вдасться, запевняють там, якщо дбайливо споживати газ, електрику і воду.

Якщо одержувачі субсидії економно витрачають ресурси, то оплачують вони тільки спожиті обсяги. Тобто, на руках залишається зекономлена різниця – сума, яку можна витрачати за бажанням. Наприклад, у лютому рахунок за ЖКГ становив 900 гривень, а субсидії отримали 1400 гривень. Отже, 500 гривень можна використовувати на інші ваші потреби. Правда, тільки якщо немає боргів з "комуналки".

Навіщо монетизувати субсидії?

"Ми запускаємо проект з монетизації субсидій... щоб зробити партнерами весь український народ і мотивувати його скоротити споживання. Ми довіряємо людям", – пояснював мету монетизації глава держави. Про це говорять і економісти: вважається, що найефективніше видавати субсидії грошима на руки. Це створює мотивацію для людей споживати менше енергоресурсів, а зекономлені гроші витрачати на інші потреби. Крім того, це зменшує корупційні ризики.

Як отримати субсидійні гроші?

Найпростіший сценарій – у пенсіонерів. Їм не потрібно проходити додаткових процедур, субсидія приходить разом з пенсією на картку або на руки через листонош "Укрпошти". За даними Мінсоцполітики, таких одержувачів субсидій більшість – 78%.

Іншим досить прийти в будь-яке відділення "Ощадбанку" (незалежно від прописки) з паспортом і кодом. Краще заздалегідь зареєструватися на сайті банку або за безкоштовним телефоном контакт-центру 0 800 210 800 і вибрати зручне відділення, час і дату, щоб уникнути черг. А якщо у вас вже є картка "Ощаду" – то гроші просто будуть приходити відразу на неї.

Що кажуть одержувачі субсидій?

До нової системи користувачі ще звикають. Але знаходять і плюси. "Коли отримуєш ці гроші, можна їх нормально розподілити. Мені, наприклад, електроенергію дають на 70 кіловат (годин, – НВ). Я стільки не випалюю. І зекономлені гроші витрачу на онуків", – говорить пенсіонерка Світлана з Житомира. Вона додала, що їй заздалегідь прийшов лист з роз'ясненнями, а на подарований сином смартфон – смс з сумою субсидії.

"Слова уряду нарешті не розійшлися з ділом. Отримали "зайві" півтори тисячі гривень", зможу що-небудь купити дітям", – зазначає Тамара, мати-одиначка, яка виховує двох дочок 14 і 12 років і 7-річного сина. вона приємно здивована, що все було швидко і без черг. Жінка просто зателефонувала на гарячу лінію "Ощадбанку" і записалася в відділення. Потім прийшла з паспортом та ідентифікаційним кодом – і буквально за п'ять хвилин все вирішила.

Добре, а як економніше користуватися енергоресурсами?

Все починається з розумного споживання. Наприклад, прикрутити газовий котел. У Європі, наприклад, всі давно звикли до 17-19 градусів вдома. Багато хто переходить на дешевше паливо (дрова, брикети). Так можна заощадити гроші для установки енергоефективних вікон і дверей, утеплення будинку, економічних світлодіодних ламп. – Тоді економія буде ще більшою. Досвід показує, що навіть звичайна зміна звичок (наприклад, вимикати непотрібне світло) дасть можливість серйозно заощадити.

Де можна дізнатися більше?

На питання про субсидії відповідає урядова гаряча лінія за номером 1545 (безкоштовно та цілодобово зі стаціонарних і мобільних телефонів).

Крім того, отримати детальну інформацію про субсидії, поради для ситуацій з неправильними рахунками і неякісними послугами можна на сайті Консультаційного центру для населення.

Довідки дає також контакт-центр "Ощадбанку" за телефоном 0-800-210-800.

Докладні відповіді на питання пропонує і урядовий сайт. Там же – онлайн-калькулятор субсидії.