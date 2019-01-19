Субсидії по-новому: коли житлову допомогу українцям надаватимуть грошима

Від початку 2019 року адресну житлову допомогу українцям надаватимуть грошима, "знижки" від "надавачів послуг" – у минулому. Відтепер сім'ї отримуватимуть грошову компенсаціюіз державного бюджету. Усе для того, щоб привчити споживачів до економії.

Так повертатимуть гроші, заощаджені на газі, світлі, теплі та воді – відповідну постанову Кабмін схвалив ще наприкінці 2018-го.

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З січня нововведення торкнуться сімей, які звернуться за допомогою вперше. З травня – тих, хто отримує таку допомогу вже багато років. На повну ж система запрацює з жовтня.

Зекономлені на субсидіях кошти українцям вже повертали. Однак, не повну суму. Тепер обіцяють віддати все – на особистий картковий рахунок, який відкриватимуть автоматично, йти до банку не доведеться. На таку адресну допомогу цьогоріч передбачили 55 мільярдів гривень.

Процес монетизації – це не "живі" кошти, які потрапляють на рахунки. Якщо будуть ще якісь заощаджені кошти надміру нарахованої субсидії після закінчення опалювального періоду, 1 червня, то вони вже повністю підлягатимуть монетизації у грошовій формі,

– пояснив Максим Бученко, заступник директора Департаменту соціальної політики Києва.

У органах соцзахисту розповіли, що ледве встигають стежити за нововведеннями, які їм "спускають згори". Напередодні міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив ще одну новину: готівковий й безготівковий механізми діятимуть одночасно.

Тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, переведуть на грошові розрахунки у готівковій формі вже з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня,

– запевнив він.

В Україні одержують субсидії приблизно 4 мільйони осіб. Середній розмір адресної допомоги – 1,5 тисячі гривень. Саме таку суму щомісячної компенсації видаватимуть готівкою вже з березня. А в безготівковій формі компенсуватимуть тим, хто звернувся за призначенням після 1 січня. Щоб не заплутатися, експерт з енергетичних питань Андрій Герус виокремив дві моделі монетизації.



Андрій Герус

Він розповів, що за першою з них гроші видаватимуться наперед, за другою ж – по факту зекономленого. Перша монетизація – в основному для сільських жителів, які використовували газ для опалення.

За підсумками сезону, залежно від того, скільки зекономили, вони матимуть можливість отримати залишок вільних коштів на власний рахунок. Міським жителям, наприклад, субсидії видаватимуть готівкою. Щоправда, друга схема, про яку говорять експерти – виплата субсидій готівкою по 1500 гривень – ще не закріплена законом.

Те, що така монетизація запланована на березень, наштовхує на думку про політичне рішення, бо це все відбувається напередодні виборів,

– зазначив Андрій Герус.

Хоча у профільному міністерстві монетизацію презентують як перемогу, прогнози експертів – невтішні. Вони переконані, що така система може негативно вплинути на платоспроможність українців й збільшити заборгованість за комунальні послуги.