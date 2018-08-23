Сучасні стандарти краси – міфічні, – Оля Цибульська відверто розповіла про еталони

Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська розповіла, чому не варто підлаштовуватись під стандарти краси. Відповідний допис з'явився у її блозі.

Оля Цибульська – одна з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, яка відверто говорить про надумані еталони та стереотипи в світі моди і краси. Зірка щоразу переконує своїх прихильниць, що не варто гнатись за картинкою з глянцю, а насолоджуватись життям.

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У своєму блозі співачка вирішила звернутись до всіх жінок, які прагнуть виглядати, як знаменитості. Оля Цибульська переконує, що непублічним людям не потрібно наслідувати ці стереотипи, бо вони не є правдивими.

"Сучасні стандарти краси – міфічні. Ідеальні люди на червоних доріжках чи навіть б'юті-блогери в Instagram – результат великих зусиль декількох професіоналів одночасно. Плюс правильно виставлене світло і друг Photoshop. На жаль, більшість жінок не розуміють, як це все влаштовано, тому проживають життя в гонитві за нереальними картинками з Інтернету. Дівчата, ви прекрасні, коли щасливі! Не відкладайте життя на потім, сходіть краще на пляж", – зазначила Оля Цибульська.

Артистка наостанок додала, що вона не закликає нехтувати правилами здорового харчування, тому на ніч не радить об'їдатись солодощами або ж калорійними продуктами.