Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)

Театр – одне з найдавніших культурних явищ. Але, як і все, театральне мистецтво пройшло ряд модифікацій, змінилося і підлаштувалося під сучасність. До Дня театру розповідаємо про незвичні українські театри, вистави яких варто побачити.

Табуйовані теми, сміливе вирішення постановки, максимальна відвертість. Не факт, що вистави.

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Київ

Звісно ж, найбільше нових і неординарних театрів у столиці.

Чорний квадрат

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У театру багато вистав з сексуальним підтекстом

Хоча геть новим "Чорний квадрат" не назвеш, адже заснований він далекого 1991 року, проте сучасності їм не позичати! Це поки єдиний в Україні театр імпровізації. Тут усі вистави побудовані за принципом живої акторської гри, постійної імпровізації.

Що це дає глядачам? Безпосередню участь у виставі. Актори і гості театру повністю залучені у дійство. Вистава народжується на їхніх очах. Ні глядачі, ні навіть актори не знають, чим усе завершиться.

При театрі діє студія акторської майстерності. Тож, якщо маєте мрію спробувати себе у ролі актора – сміливо вперед! Щоправда, спочатку треба пройти відбір, головним критерієм якого є розкутість. Також діє студія для дітей.

У багатьох вистав театру провокаційні вже самі назви: "А в кінці стриптиз", "Офіс. Запали у собі бажання", "Пікнік сексуально стурбованих" і т. д.

PostPlay театр

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Гострі соціальні теми обожнюють у PostPlay театр

Цей театр – справжнісінький театральний андеграунд. Для своїх вистав вони обрали старе приміщення колишньої фабрики на Подолі. До речі, на свою територію PostPlay часто пускає виступати інші молоді театри, фабрика слугує майданчиком для різноманітних перформенсів.

Самі актори і режисери театру називають своє дітище критичним театром. Бо зачіпають максимально гострі, незручні для суспільства теми.

Тематика вистав – від політичних до гендерно-чутливих.

Театр переселенця

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Театр, в якому розповідають справжні історії

"Водка. Є*ля. Телевізор" – так називається одна з вистав театру. Якщо ви хочете прийти в театр, щоб відпочити – вам не сюди. Тут ви почуєте справжні історії справжніх людей. Шквал емоцій, переживань і думок після перегляду гарантовано.

У цьому театрі майже немає яскравої картинки і екшену, вам запропонують щось на межі театральної гри і сповіді.

Театр переселенця є документальним театром, часто виїжджає на гастролі за кордон і точно вартує вашої уваги.

Львів

Domus

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Тут не бояться експериментів

Цей молодий театр створив львів’янин та переселенка з Криму. Власне своїми історіями актори піднімають гострі соціальні теми. Їздять з гастролями на схід України. Зокрема, вже виступали для жителів Северодонецька та Новоайдару. А у найближчому майбутньому їх чекають у Краматорську та Слов'янську.

Цікаво, що театр Domus функціонує в одному із спальних районів міста. А це нетипово для Львова, де практично усе культурне життя зосереджене в центрі міста.

Харків

Прекрасні квіти

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У цьому театрі грає Сергій Бабкін

Цей театр є професійним, але незалежним. Заснований трохи менше ніж 10 років тому (у 2011 році) працює у своєму власному жанрі. Жанр заснували творці театру і називається він Фанк-Футуризм.

Команда театру намагається поєднати новинки театрального мистецтва з старими традиціями. Щиро вболівають за виведення театрального життя країни на високий рівень.

Всього театр показує лише кілька вистав, однак з ними вони виступали на різноманітних фестивалях і мали успіх. При чому як в Україні, так і за межами рідної країни. У репертуарі є вистави-перформанси і вистави з такими провокативними назвами, як "SEX 2005". У виставі DRACULA в головній ролі на глядачів чекаю Сергій Бабкін.