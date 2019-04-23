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      Сучасну китайську техніку отримала шахта "Капітальна"

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      В Україні почали масштабну модернізацію державних шахт.

      Програму ініціювало Міненерговугілля. Перше новітнє обладнання виробництва китайської Sany Heavy Equipment днями презентували на шахті "Капітальна" в Мирнограді на Донбасі.

      "Сьогодні середньодобовий видобуток шахти "Капітальна" складає близько півтори тисячі тонн вугілля, сподіваємося, що із введенням цієї другої лави буде десь середньодобовий видобуток 3,5 тисячі тонн. Придбання даного обладнання дасть економічний ефект близько мільйона гривень на добу", – розповів в.о. генерального директора ДП "Мирноградвугілля" Юрій Корнєєв.

      Модернізація державних шахт дозволить за 2 роки збільшити видобуток вугілля у 3-5 разів. Крім того, нова техніка зменшить залежність від дотацій і дозволить вийти на прибуткову роботу.

      "Ми переконані, що наша техніка буде працювати на державних шахтах ефективно. Це посилить енергетичну незалежність і сприятиме зростанню економіки України", сказав генеральний директор Sany Heavy Equipment (Китай) Чжан Чжихоь.

      "Китай займає більше половини всього світового видобутку вугілля, відповідно більше досвіду ніж у Китаю немає ні у кого. І дане обладнання є найсучаснішим і найбезпечнішим", зазначив директор ТОВ "Сані Україна" Андрій Крикун.

      Новим устаткуванням шахту обладнають вже за два місяці. До кінця року сучасну китайську техніку також отримають ще чотири державних підприємства.

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      Теги: Вугільна промисловість
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