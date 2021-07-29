Суд обрав запобіжний захід 13-річному підозрюваному у вбивстві Мирослави Третяк
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Суд на Харківщині обрав запобіжний захід 13-річному Богдану Ф., якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. Найближчі 30 днів хлопець перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.
Раніше Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування.
Важливо Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині
Його звинувачують за статтею 115 про умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо провину Богдана доведуть, йому загрожує:
- позбавлення волі на строк від 10 до 15 років,
- довічне позбавлення волі.
Однак хлопцю ще немає 14 років, тому найсуворіше покарання до нього застосувати не зможуть.
Додамо, що раніше хлопець зізнався у скоєному. У телеграм-каналі "ТРУХА Харьков" повідомили, що і раніше за підлітком помічали неадекватні дії. Так, ще у четвертому класі він жорстоко вбив 3 цуценят.
Що відомо про трагедію на Харківщині
- У селі Старий Салтів, що на Харківщині, 28 липня знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі зі слідами насильницької смерті. У Мирослави виявили забиття голови та обличчя. Також дівчинку, ймовірно, згвалтували.
- Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан Ф., який жив неподалік. Саме з ним Мирослава і пішла гуляти того жахливого вечора. До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.