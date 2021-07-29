Суд обрав запобіжний захід 13-річному підозрюваному у вбивстві Мирослави Третяк

Суд на Харківщині обрав запобіжний захід 13-річному Богдану Ф., якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. Найближчі 30 днів хлопець перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.

Раніше Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування.

Важливо Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині

Його звинувачують за статтею 115 про умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо провину Богдана доведуть, йому загрожує:

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років,

довічне позбавлення волі.

Однак хлопцю ще немає 14 років, тому найсуворіше покарання до нього застосувати не зможуть.

Додамо, що раніше хлопець зізнався у скоєному. У телеграм-каналі "ТРУХА Харьков" повідомили, що і раніше за підлітком помічали неадекватні дії. Так, ще у четвертому класі він жорстоко вбив 3 цуценят.

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