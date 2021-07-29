Суд обрав запобіжний захід 13-річному підозрюваному у вбивстві Мирослави Третяк

29 липня 2021 , 22:23
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Суд на Харківщині обрав запобіжний захід 13-річному Богдану Ф., якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. Найближчі 30 днів хлопець перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.

Раніше Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування.

Важливо Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині

Його звинувачують за статтею 115 про умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо провину Богдана доведуть, йому загрожує:

  • позбавлення волі на строк від 10 до 15 років,
  • довічне позбавлення волі.

Однак хлопцю ще немає 14 років, тому найсуворіше покарання до нього застосувати не зможуть.

Додамо, що раніше хлопець зізнався у скоєному. У телеграм-каналі "ТРУХА Харьков" повідомили, що і раніше за підлітком помічали неадекватні дії. Так, ще у четвертому класі він жорстоко вбив 3 цуценят.

Що відомо про трагедію на Харківщині

  • У селі Старий Салтів, що на Харківщині, 28 липня знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі зі слідами насильницької смерті. У Мирослави виявили забиття голови та обличчя. Також дівчинку, ймовірно, згвалтували.
  • Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан Ф., який жив неподалік. Саме з ним Мирослава і пішла гуляти того жахливого вечора. До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.
Автор: Альона Захарова