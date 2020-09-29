В Одесі 29 вересня відбулося засідання суду у справі Сергія Стерненка. За його підсумками суд призначив активісту новий домашній арешт у Києві. Річ у тім, що попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нещодавно добіг кінця.

Чи відправили Стерненка в СІЗО: що вирішив суд у Одесі

Засідання розпочалося о 12:00 та тривало приблизно 3 години. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Термін домашнього арешту активіста Сергія Стерненка завершився: що далі

До слова, прокурори клопотали обрати активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 90 діб без права внесення застави. Таке рішення вони аргументували тим, що він:

може переховуватись від слідства,

впливати на свідків,

знищувати важливі докази.

Крім того, активіст є обвинуваченим ще у трьох інших провадженнях – справі щодо начебто викрадення людини, збуту наркотиків і масових заворушень у Літньому театрі.

Але у підсумку суд таку інціативу не підтримав і призначив Стерненку нічний домашній арешт в Києві.

Наступне засідання призначили на 9 жовтня. Розпочнеться воно в 11:00.

Зверніть увагу Із в'язниці вихід можна знайти, а з труни – ні, – Сергій Стерненко про напади та замовників

Справа Стерненка: коротко