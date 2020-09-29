Стерненку обрали новий запобіжний захід: рішення суду в Одесі
В Одесі 29 вересня відбулося засідання суду у справі Сергія Стерненка. За його підсумками суд призначив активісту новий домашній арешт у Києві. Річ у тім, що попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нещодавно добіг кінця.
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Засідання розпочалося о 12:00 та тривало приблизно 3 години. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Термін домашнього арешту активіста Сергія Стерненка завершився: що далі
До слова, прокурори клопотали обрати активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 90 діб без права внесення застави. Таке рішення вони аргументували тим, що він:
- може переховуватись від слідства,
- впливати на свідків,
- знищувати важливі докази.
Крім того, активіст є обвинуваченим ще у трьох інших провадженнях – справі щодо начебто викрадення людини, збуту наркотиків і масових заворушень у Літньому театрі.
Але у підсумку суд таку інціативу не підтримав і призначив Стерненку нічний домашній арешт в Києві.
Наступне засідання призначили на 9 жовтня. Розпочнеться воно в 11:00.
Зверніть увагу Із в'язниці вихід можна знайти, а з труни – ні, – Сергій Стерненко про напади та замовників
- Стерненко є відомим своєю діяльністю проти російського впливу в Україні та участю у різноманітних акціях протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Він блокував виступи артистів, що гастролювали в окупованому Криму.
- У 2018 році громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Поліція не знайшла винних. Цікаво, що державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем. Однак замість захисту активіста, поліція надала охорону нападникам. А самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.
- Адвокати Стерненка просили перенести розгляд його справи із Одеси в Київ. Проте, 8 вересня Верховний Суд не дозволив цього зробити.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.