Без права внесення застави: суд взяв під варту 16-річного підозрюваного у ДТП у Харкові

Харківський суд обрав міру запобіжного заходу 16-річному мажору, який спричинив смертельну ДТП у центрі міста. Неповнолітнього взяли під варту на 60 діб – без права внесення застави.

Відповідний вирок служителі Феміди виголосили під час засідання 28 жовтня.

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Захист просив про домашній арешт

Адвокатка Інна Данілова просила для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. Мовляв, підліток не пам'ятає, чи це він був за кермом.

Його відвезли після аварії в 4 лікарню швидкої допомоги, лікарі приклеїли ватку, а рану ніхто не зашив. Він каже "якщо я дійсно був за кермом, я понесу повну відповідальність",

– наголосила Данілова перед засіданням.

Захисниця наголосила, що автівка належить матері хлопця, яка поїхала до Німеччини. Машину з СТО мав забрати син разом з повнолітнім другом.

Хлопець сказав, що ніколи не переховувався від слідства

Під час засідання хлопець запевнив, що шкодує про те, що сталось і готовий нести покарання. Щоправда, якщо це він сидів за кермом. Підозрюваний запевнив, що, мовляв, ніколи не переховувався від слідства та завжди приходив в правоохоронні органи вчасно.

Ніколи в житті не ховався від слідства...не було такого,

– сказав хлопець.

Слідство та сторона обвинувачення наполягали на триманні під вартою, до їхніх аргументів і дослухався суд.

Прокуратура має докази, що саме підозрюваний був за кермом

Прессекретар Харківської прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що є докази, які свідчать про те, що саме 16-річний підозрюваний був за кермом Infinity.

Тобто позиція сторони захисту, що це не він був за кермом – це їхня позиція. У нас є докази і в подальшому, під час слідства, ми будемо збирати доказову базу,

– наголосив Чубенко.

У прокуратурі кажуть, що остаточно швидкість автомобіля назвуть після експертизи. Попередньо мовиться про 180 кілометрів на годину.

Дивіться коментар представника прокуратури / Відео ВЕХА:

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Аварія у Харкові: що відомо

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія – 16-річний кермувальник Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора та зі швидкістю 100 кілометрів на годину влетів в інший легковий автомобіль.

Chevrolet від потужного удару розірвало на частини, а її водій помер на місці події. Ще троє людей зазнали травм рук і ніг – їх госпіталізували.

Співробітникам поліції вже вдалося затримати мажора на Infiniti. Якщо провину хлопця доведуть – йому загрожує до 8 років за ґратами.