Цю суму Товмасян має внести протягом 5 днів з дня рішення суду. Саме про заставу у якості запобіжного заходу і просили прокурори.
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Про заставу для Товмасяна суд просили прокурори
Проте суму сторона обвинувачення називала значно більшу – 3 мільйони 999 тисяч 99 гривень. Захисники наполягали на особистому зобов'язанні.
Під засідання голова облради запевнив, що переховуватись він не буде та й за ним стежить уся Харківщина. А коштів на заставу у нього немає.
Головне про справу про хабарництво у Харківській облраді:
- Повідомлення про підозру Товмасяну вручили 4 серпня.
- Його підозрюють в отриманні близько 1 мільйона гривень хабаря. Ці гроші мав заплатити керівник одного з комунальних підприємств за те, щоб зберегти за собою посаду.
- Раніше повідомлення про підозру вручили заступнику голови Харківської облради Андрію Малишу та адвокату.
- У Товмасяна провели обшуки.