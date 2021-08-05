Цю суму Товмасян має внести протягом 5 днів з дня рішення суду. Саме про заставу у якості запобіжного заходу і просили прокурори.

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Про заставу для Товмасяна суд просили прокурори

Проте суму сторона обвинувачення називала значно більшу – 3 мільйони 999 тисяч 99 гривень. Захисники наполягали на особистому зобов'язанні.

Під засідання голова облради запевнив, що переховуватись він не буде та й за ним стежить уся Харківщина. А коштів на заставу у нього немає.

Зверніть увагу! Термін дії запобіжного заходу – до 5 жовтня.

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