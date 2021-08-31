Суд Одеси відправив праворадикала Ходаковського під домашній арешт

В Одесі суд обрав запобіжний захід лідерові організації "Традиції і порядку" Богданові Ходаковському. Його підозрюють у хуліганстві під час ЛГБТ-ходи 28 серпня. Чоловіка відправили під нічний домашній арешт.

У прокуратурі вважають, що Ходаковський чинив опір правоохоронцям і брав участь у хуліганських діях. Про обрання запобіжного заходу повідомили 30 серпня.

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Може вливати на свідків

Ходаковському оголосили підозру за хуліганство з опором поліцейським. Також у прокуратурі припускають, що чоловік може переховуватися від правоохоронців і вливати на свідків.

Відомо, що зловмисникові раніше вже оголосили таку статтю. Проте було це через інший інцидент.



Богдан Ходаковський під час ЛГБТ-руху в Одесі / Фото Суспільного

Захисники Ходаковського повідомили, що слідчі не змогли довести його провину. Також вони зазначили, що підозрюваний не буде втікати й впливати на свідків.

Що вирішив суд

Після засідання суддя Приморського відділу Дмитро Осіік виголосив, що Ходаковського відправляють під нічний домашній арешт.

У той самий день 30 серпня іншим 14 учасникам ЛГБТ-руху теж обирали запобіжний захід. Здебільшого прокуратура вимагала цілодобовий домашній арешт. Захисники підозрюваних пропонували змінити його на нічний.

Керівника одеського осередку ЛГБТ-спільноти Іллю Попкова відправили на цілодобовий домашній арешт. Хоч прокуратура вимагала 2 місяці утримування в СІЗО.

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