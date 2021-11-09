Суд оштрафував харківського мажора на 3 700 гривень

Дзержинський районний суд Харкова оштрафував 16-річного мажора за порушення ПДР. Ще до смертельної ДТП з Infiniti він перевищив швидкість на авто Dodge.

У ЗМІ кажуть, що на засіданні не були присутні ні хлопець, ні його адвокат. Про рішення суду розповіли 9 листопада.

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Перевищив швидкість і не мав посвідчення водія

Напередодні трагічної аварії Миколу зловили на порушенні правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили автомобіль Dodge, за кермом якого був підліток.

З'ясувалося, що він перевищив швидкість і керував машиною без посвідчення водія. На хлопця склали два адмінпротоколи.

Суддя Тетяна Штих розглянула їх та винесла рішення. За статтею "порушення швидкісних обмежень" хлопцеві виписали штраф у розмірі 340 гривень. За статтею "управління транспортним засобом особою, яка не має такого права" він має сплатити 3 400 гривень.

Разом неповнолітньому водієві треба заплатити 3 740 гривень, а також внести судовий збір –450 гривень. Рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Коротко про смертельну ДТП з Infiniti

Увечері 26 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна й Одеської сталася нищівна ДТП.

Infiniti пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet, який виїжджав на перехрестя.

У результаті Chevrolet вилетів на узбіччя й налетів на стовп. 58-річний водій авто загинув на місці.

В Infiniti був 16-річний Микола, а також ще 2 19-річні хлопці та неповнолітня дівчина.