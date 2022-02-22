Суд на Тернопільщині поновив на посаді невакцинованого вчителя

На початку листопада вчителя музики з Тернопільщини Ігоря Бендасюка відсторонили від занять із школярами через відсутність вакцинації проти COVID-19. Нещодавно суд поновив його на посаді.

До місцевого суду вчитель звернувся наприкінці листопада, оскільки не погодився із відстороненням від роботи. Кілька місяців чекав на розгляд справи й на першому ж засіданні Феміда стала на його бік, мовиться в сюжеті 24 каналу.

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"Я не міг змиритися з тим, що буде примус. Сьогодні примус вакцинуватися, завтра ще щось. Якась вказівка прийде, що я ще щось маю робити. І зразу збирав документи для позову до суду", – розповів Бендасюк.

Суд поновив вчителя

За рішенням суду вчителя допустили до роботи. Крім того, постановили виплатити компенсацію за ті місяці, які він не працював. Рішення Бендасюк відніс до школи. Відповідно до нього директорка того ж дня видала наказ допустити чоловіка до роботи.

Рішення суду виконали, на роботі поновили. Бухгалтер школи нарахував усі гроші, які суд передбачив,

– прокоментувала директорка НВК Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Алла Марченко.

Невакцинований вчитель навчає онлайн

За рішенням МОЗ, зараз працювати можуть лише ті школи, де всі педагоги вакциновані. Аби навчальний заклад не припиняв свою роботу, та аби не наражати на небезпеку інших освітян і дітей – педрада знайшла вихід.

Вони вирішили уроки музичного мистецтва проводити онлайн, оскільки проігнорувати рішення суду не можуть. Тепер діти сидять у класі, а невакцинований учитель навчає їх дистанційно.

Я хотіла виконати і постанову Кабміну, і рішення суду. Людина, яка вибрала таку професію – інтереси дітей ставить вище. Власне, соломонове рішення між 2 постановами шукала заради дітей,

– додала директорка.

Позиція суду

Як зазначають юристи, суди стають на бік відсторонених працівників. Крім того, не лише вчителі, а й навчальні заклади можуть оскаржувати рішення про обов'язкову вакцинацію.

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"Позиція суду, аргументація зводиться до того, що сам карантин введений з порушеннями. Стосовно процесу вакцинації суд висловився, що він вважав це клінічними випробуваннями", – розповів адвокат Володимир Іващук.

Де шукати винних

Втім, де шукати винних, якщо побільшає хворих серед дітей та освітян, оскільки їхні невакциновані колеги можуть поширювати недуг – досі невідомо. Тим паче, що світ живе у пандемії 2 рік і щеплення – поки єдиний шлях, аби убезпечити себе від ускладнень та навіть смерті від COVID-19.

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