Клопотання прокуратури значно відрізняється від рішення судді. Запобіжний захід Лукашеві обрав Печерський суд Києва. Відбулося це 28 вересня.
До теми Справи Майдану: екскомандиру "Беркуту" оголосили про підозру в організації теракту та вбивств
Здати закордонний паспорт і носити браслет
Слідчий Державного бюро розслідувань наполягав на тому, щоб беркутівця взяли під варту. Проте суддя вирішив відправити Лукаша під цілодобовий домашній арешт.
Згідно з рішенням суду підозрюваний має виконувати такі обов'язки:
- приходити до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
- не відлучатися без дозволу за межі міста Суми;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Засудження винних у справах Майдану: що відомо
- 23 вересня засудили до 8 років в'язниці Юрія Крисіна – організатора "тітушок". Вирок ухвалили за викрадення та катування активіста Владислава Іванейка під час Євромайдану в 2014 році.
- 22 вересня суд звільнив від кримінальної відповідальності антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз". Його звинувачували теж у викраденні Владислава Іваненка як "учасника Майдану".