Клопотання прокуратури значно відрізняється від рішення судді. Запобіжний захід Лукашеві обрав Печерський суд Києва. Відбулося це 28 вересня.

До теми Справи Майдану: екскомандиру "Беркуту" оголосили про підозру в організації теракту та вбивств

Здати закордонний паспорт і носити браслет

Слідчий Державного бюро розслідувань наполягав на тому, щоб беркутівця взяли під варту. Проте суддя вирішив відправити Лукаша під цілодобовий домашній арешт.

Згідно з рішенням суду підозрюваний має виконувати такі обов'язки:

  • приходити до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
  • не відлучатися без дозволу за межі міста Суми;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Засудження винних у справах Майдану: що відомо

  • 23 вересня засудили до 8 років в'язниці Юрія Крисіна – організатора "тітушок". Вирок ухвалили за викрадення та катування активіста Владислава Іванейка під час Євромайдану в 2014 році.
  • 22 вересня суд звільнив від кримінальної відповідальності антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз". Його звинувачували теж у викраденні Владислава Іваненка як "учасника Майдану".