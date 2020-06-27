Слухання у справі за позовом "Приватбанку" до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова розпочнеться 1 березня 2022 року. Мовиться про суд за мільярди доларів, які з банку начебто вивели до націоналізації. Тепер "Приватбанк" хоче повернути ці гроші.

Англійський суд призначив дату початку слухання справи по суті на 1 березня 2022 року, хоча відповідача (Коломойський та Боголюбов) просили відкласти аж до жовтня. Про це розповіла пресслужба "Приватбанку".

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Отже, наразі про суд між "Приватбанком" та колишніми акціонерами відомо таке:

Розгляд почнуть 1 березня 2022 року, суддя наголосив, що на цю дату усі сторони повинні бути готовими.

Розгляд справи, найімовірніше, триватиме від 10 до 13 тижнів.

Всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова не скасують аж до моменту ухвалення рішення Англійським судом.

Нагадаємо, у Лондоні суд слухатиме справу за позовом "Приватбанку" до колишніх акціонерів банку (коли він ще не був державним) Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Їх звинувачують у виведенні майже 2 мільярдів доларів до націоналізації банку. Ці гроші "Приватбанк" хоче повернути. Причому тепер мовиться вже про 3 мільярди, враховуючи відсотки.

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А "Приватбанк" тим часом подав й інші позови: