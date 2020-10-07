Подільский районний суд Києва заслухав позиції прокурорів та адвокатів у гучній справі щодо вбивства власним батьком свого малолітнього сина. 36-річний киянин проведе у СІЗО щонайменше два місяці.

Під час засідання підозрюваний зізнався у навмисному вбивстві, яке він планував "заради принесення сина у жертву". Прокурори наполягали на взятті його під варту, повідомили у прокуратурі Києва.

Дивіться також Приніс у жертву: киянин, що зарізав та спалив 6-річного сина, розповів про мотив у суді

Хоча пояснення батька були зовсім неадекватними, ніяких питань щодо можливих психічних захворювань у суддів не виникло. То ж вони повною мірою задовільнили клопотання прокурорів та відправили чоловіка за ґрати на 60 діб.

Що відомо про загибель дитини на Виноградарі:

чоловік поконфліктував із колишньою дружиною та накинувся на дитину:

завдав поранення хлопчику ножем;

підпалив ліжко, на якому лежав син;

коли на виклик прибули рятувальники, батько відмовлявся їх пускати. Коли ж двері виламали, було вже запізно.

Без додаткових кваліфікацій

Попри повідомлення про те, що слідчі знайшли у квартирі підозрюваного предмет, схожий на саморобну бомбу, додаткових звинувачень чоловікові під час обрання запобіжного заходу не оголосили. Як і раніше, подію кваліфікують як умисне заподіяння смерті малолітньої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюрми на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.