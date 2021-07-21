Крапка у справі: суд залишив танкер Delfi у власності держави
Джерело:"Укрінформ"
Компанія власника затонулого танкера Delfi програла апеляцію на рішення Господарського суду Одеської області. Mister Drake PC подавала скаргу на постанову щодо передачі судна України.
Провадження закрили, а судно таки передали у власність держави. Про це ЗМІ повідомила представниця Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович.
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Delfi передадуть у власність держави
Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника – компанії Mister Drake PC. Він ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.
Адвокат Іван Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області. Він домагатиметься визнати незаконною передачу танкера Delfi у власність Україні. Помилка, за ствердженням захисника, в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу готували в дуже стислі строки.
Доля танкера Delfi
- У травні 2021 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов України про визнання права власності на Delfi.
- Кабмін стверджував, що має право забрати танкер, оскільки компанія вчасно не змогла ліквідувати наслідки аварії.
- Компанія-власник танкера Delfi справді не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно. Його транспортуванням займалася українська влада.
- Судно затонуло біля Одеси у листопаді 2019 року. Кілька разів із нього в море витікали нафтопродукти.
- Збитки від забруднення довкілля становили понад 16 тисяч доларів.