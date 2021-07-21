Крапка у справі: суд залишив танкер Delfi у власності держави

Компанія власника затонулого танкера Delfi програла апеляцію на рішення Господарського суду Одеської області. Mister Drake PC подавала скаргу на постанову щодо передачі судна України.

Провадження закрили, а судно таки передали у власність держави. Про це ЗМІ повідомила представниця Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович.

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Delfi передадуть у власність держави

Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника – компанії Mister Drake PC. Він ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.

Адвокат Іван Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області. Він домагатиметься визнати незаконною передачу танкера Delfi у власність Україні. Помилка, за ствердженням захисника, в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу готували в дуже стислі строки.

Доля танкера Delfi