Крапка у справі: суд залишив танкер Delfi у власності держави

21 липня 2021 , 10:34
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Джерело:

"Укрінформ"

Компанія власника затонулого танкера Delfi програла апеляцію на рішення Господарського суду Одеської області. Mister Drake PC подавала скаргу на постанову щодо передачі судна України.

Провадження закрили, а судно таки передали у власність держави. Про це ЗМІ повідомила представниця Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович.

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Delfi передадуть у власність держави

Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника – компанії Mister Drake PC. Він ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.

Адвокат Іван Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області. Він домагатиметься визнати незаконною передачу танкера Delfi у власність Україні. Помилка, за ствердженням захисника, в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу готували в дуже стислі строки.

Доля танкера Delfi

  • У травні 2021 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов України про визнання права власності на Delfi.
  • Кабмін стверджував, що має право забрати танкер, оскільки компанія вчасно не змогла ліквідувати наслідки аварії. 
  • Компанія-власник танкера Delfi справді не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно. Його транспортуванням займалася українська влада.
  • Судно затонуло біля Одеси у листопаді 2019 року. Кілька разів із нього в море витікали нафтопродукти.
  • Збитки від забруднення довкілля становили понад 16 тисяч доларів.
Автор: Вероніка Климська