Суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення ухвалив Одеський апеляційний суд 9 квітня. Суддя Альбіна Кадегроб відпустила Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

Важливо Активісти виступили проти суддів, які розглядатимуть апеляцію Стерненка

Як минуло засідання

На початку суддя Кадегроб дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Однак суд заборонив ведення онлайн-трансляції, аргументувавши це тим, що "зарано висвітлювати цю частину процесу".

Протягом усього судового засідання активісти сиділи поруч зі своїми адвокатами. Захист підкреслив, що немає підстав утримувати активістів у СІЗО.

Адже суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки тоді діяв інший – застава,

– цитує слова захисту телеграм-канал STERNENKO.

Адвокати також заявили, що у залі присутні 4 народні депутати від "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської Солідарності". Усі вони – готові взяти на поруки Стерненка, а також надали договір оренди житла в Одесі у випадку зміни запобіжного.

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