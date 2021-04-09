Ув'язненого Сергія Стерненка відпустили під домашній арешт

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Суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Джерело:

24 канал

Відповідне рішення ухвалив Одеський апеляційний суд 9 квітня. Суддя Альбіна Кадегроб відпустила Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт, але в активістів забрали закордонні паспорти.

Важливо Активісти виступили проти суддів, які розглядатимуть апеляцію Стерненка

Як минуло засідання

На початку суддя Кадегроб дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Однак суд заборонив ведення онлайн-трансляції, аргументувавши це тим, що "зарано висвітлювати цю частину процесу".

Протягом усього судового засідання активісти сиділи поруч зі своїми адвокатами. Захист підкреслив, що немає підстав утримувати активістів у СІЗО.

Адже суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки тоді діяв інший – застава,
– цитує слова захисту телеграм-канал STERNENKO.


Стерненку змінили запобіжний захід / Фото телеграм-каналу STERNENKO

Адвокати також заявили, що у залі присутні 4 народні депутати від "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської Солідарності". Усі вони – готові взяти на поруки Стерненка, а також надали договір оренди житла в Одесі у випадку зміни запобіжного.

Перебування під домашнім арештом краще, аніж у в'язниці. Але далі головне – розгляд по суті,
– прокоментував Стерненко у коментарі The Бабель.

Зверніть увагу! Це був розгляд апеляції на запобіжний захід. 16 квітня суд буде розглядати апеляцію на вирок, яким активіста хочуть відправити у колонію на 7 років та 3 місяці.

Як минуло засідання Одеського апеляційного суду у справі Стерненка: дивіться відео

Справа Сергія Стерненка: все, що варто знати

  • 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича.
  • Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
  • Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.
  • Вирок Стерненку викликав величезну хвилю обурення у суспільстві. Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.
  • Одна з акцій на підтримку Стерненка наробила багато галасу. 20 березня – у день народження Стерненка – будівлю ОП розфарбували та закидали файєрами.


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу