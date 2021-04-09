Ув'язненого Сергія Стерненка відпустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення ухвалив Одеський апеляційний суд 9 квітня. Суддя Альбіна Кадегроб відпустила Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт, але в активістів забрали закордонні паспорти.

Важливо Активісти виступили проти суддів, які розглядатимуть апеляцію Стерненка

Як минуло засідання

На початку суддя Кадегроб дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Однак суд заборонив ведення онлайн-трансляції, аргументувавши це тим, що "зарано висвітлювати цю частину процесу".

Протягом усього судового засідання активісти сиділи поруч зі своїми адвокатами. Захист підкреслив, що немає підстав утримувати активістів у СІЗО.

Адже суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки тоді діяв інший – застава,

– цитує слова захисту телеграм-канал STERNENKO.



Стерненку змінили запобіжний захід / Фото телеграм-каналу STERNENKO

Адвокати також заявили, що у залі присутні 4 народні депутати від "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської Солідарності". Усі вони – готові взяти на поруки Стерненка, а також надали договір оренди житла в Одесі у випадку зміни запобіжного.

Перебування під домашнім арештом краще, аніж у в'язниці. Але далі головне – розгляд по суті,

– прокоментував Стерненко у коментарі The Бабель.

Це був розгляд апеляції на запобіжний захід. 16 квітня суд буде розглядати апеляцію на вирок, яким активіста хочуть відправити у колонію на 7 років та 3 місяці.

Як минуло засідання Одеського апеляційного суду у справі Стерненка: дивіться відео

Справа Сергія Стерненка: все, що варто знати

23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича.

Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.

Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.

Вирок Стерненку викликав величезну хвилю обурення у суспільстві . Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.

. Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги. Одна з акцій на підтримку Стерненка наробила багато галасу. 20 березня – у день народження Стерненка – будівлю ОП розфарбували та закидали файєрами.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу