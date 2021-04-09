Ув'язненого Сергія Стерненка відпустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення ухвалив Одеський апеляційний суд 9 квітня. Суддя Альбіна Кадегроб відпустила Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт, але в активістів забрали закордонні паспорти.
Важливо Активісти виступили проти суддів, які розглядатимуть апеляцію Стерненка
Як минуло засідання
На початку суддя Кадегроб дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Однак суд заборонив ведення онлайн-трансляції, аргументувавши це тим, що "зарано висвітлювати цю частину процесу".
Протягом усього судового засідання активісти сиділи поруч зі своїми адвокатами. Захист підкреслив, що немає підстав утримувати активістів у СІЗО.
Адже суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки тоді діяв інший – застава,
– цитує слова захисту телеграм-канал STERNENKO.
Стерненку змінили запобіжний захід / Фото телеграм-каналу STERNENKO
Адвокати також заявили, що у залі присутні 4 народні депутати від "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської Солідарності". Усі вони – готові взяти на поруки Стерненка, а також надали договір оренди житла в Одесі у випадку зміни запобіжного.
Перебування під домашнім арештом краще, аніж у в'язниці. Але далі головне – розгляд по суті,
– прокоментував Стерненко у коментарі The Бабель.
Як минуло засідання Одеського апеляційного суду у справі Стерненка: дивіться відео
Справа Сергія Стерненка: все, що варто знати
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича.
- Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.
- Вирок Стерненку викликав величезну хвилю обурення у суспільстві. Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.
- Одна з акцій на підтримку Стерненка наробила багато галасу. 20 березня – у день народження Стерненка – будівлю ОП розфарбували та закидали файєрами.