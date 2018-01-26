Суд Англії відклав рішення у справі про так званий "російський борг"

Апеляційний суд Англії за підсумками п'ятиденного розгляду апеляції України на рішення Високого суду Лондона за позовом Росії про стягнення заборгованості за єврооблігаціями у розмірі 3 мільярди доларів вирішив відкласти винесення остаточного рішення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Читайте також: Міжнародний суд ООН: Україна має додаткові докази про тероризм Росії

Сьогодні Апеляційний суд Англії завершив слухання за апеляційною скаргою України... Після завершення засідання судді відклали винесення рішення на більш пізній термін. Про результати апеляційного розгляду буде повідомлено після оголошення Апеляційним судом Англії свого рішення,

– пояснили у Мінфіні.

Водночас у Міністерстві наголосили, що Україна довіряє англійській системі судочинства і, як і раніше, впевнена в досягненні позитивного результату в судовому процесі.

Довідка: у грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулась із позовом проти України в інтересах Російської Федерації. Україна заперечує щодо вимог Росії гасити борг, посилаючись у тому числі на те, що Росія здійснювала на Україну незаконний тиск. У березні 2017 року англійський суд першої інстанції дозволив розглядати справу у порядку спрощеного провадження.

Апеляційний суд Англії розглядає апеляцію України щодо Росії у справі про так званий "борг Януковича" на 3 мільярди доларів.