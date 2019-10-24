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      Суд арештува ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі Києва

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      У Києві арештували ґвалтівника
      У Києві арештували ґвалтівника / Прокуратура міста Києва

      Київська місцева прокуратура №6 спільно зі співробітниками поліції затримала та повідомила про підозру 46-річному раніше судимому киянину за фактами зґвалтування та пограбування жінок.

      У столичній прокуратурі повідомили, що ґвалтівник вчинив кілька нападі на території Святошинського району столиці.

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      Відомо, що 12 жовтня 2019 року зловмисник вчинив розбійний напад на 19-річну дівчину, після чого зґвалтував її. Ще один такий злочин зловмисник вчинив пізніше, однак 35-річній жінці вдалося вирватися та покликати на допомогу.

      Поліція повідомила зловмиснику про підозру у вчиненні зґвалтування, пограбування та розбійного нападу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція
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