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Суд арештував екс-голову Адміністрації морських портів України

19:31, сьогодні 192 Читать новость на русском
Суд арештував екс-голову Адміністрації морських портів України
Суд арештував екс-голову Адміністрації морських портів України / Фото з вільних мереж

У вівторок, 30 січня, Солом’янський райсуд Києва взяв під варту з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави екс-голові Адміністрації морських портів України. Напередодні він був затриманий за підозрою у розкраданні коштів АМПУ.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що таким чином суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурорами САП.

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"Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", згідно з ухвалою суду, призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 мільйон 999 тисяч гривень", – мовиться у повідомленні.

У САП додали, що 31 січня суд обирає запобіжні заходи іншим затриманим фігурантам справи.

Теги: Новини України арешт АМПУ НАБУ САП
Джерело: 24 Канал
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