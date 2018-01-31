Суд арештував екс-голову Адміністрації морських портів України

У вівторок, 30 січня, Солом’янський райсуд Києва взяв під варту з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави екс-голові Адміністрації морських портів України. Напередодні він був затриманий за підозрою у розкраданні коштів АМПУ.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначається, що таким чином суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурорами САП. Читайте також: Апеляційний суд посадив Саакашвілі під нічний домашній арешт "Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", згідно з ухвалою суду, призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 мільйон 999 тисяч гривень", – мовиться у повідомленні. У САП додали, що 31 січня суд обирає запобіжні заходи іншим затриманим фігурантам справи.