Суд арештував ексчиновницю НБУ, яка фігурує у справі VAB банку
Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці Аллу Шульгу. Правоохоронці підозрюють її у причетності до привласнення кредиту VAB банку.
Вищий антикорупційний суд арештував ексдиректорку генерального департаменту банківського нагляду НБУ. За рішенням суду Шульга може вийти на волю під заставу 15 мільйонів гривень.
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Ексчиновниця НБУ є з однією з восьми підозрюваних у справі про привласнення 1,2 мільярдів гривень кредиту VAB банку. На думку слідства, до корупційної схеми можуть бути причетні понад 15 осіб.
У 2014 році Алла Шульга відповідала за моніторинг повернення кредитів НБУ / censor.net.ua
САП заявила про намір подавати клопотання у ВАС і щодо інших фігурантів справи VAB банку.
Що відомо про Аллу Шульгу?
Була директоркою Генерального департаменту банківського нагляду та входила до правління НБУ з квітня 2014 року по квітень 2015 року.
До сфери її компетенції входило:
- нагляд за діяльністю банків та філій іноземних банків в Україні;
- застосування до банків заходів впливу відповідно до українського законодавства;
- забезпечення моніторингу за поверненням банками стабілізаційних кредитів, отриманих від НБУ.
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Коротко про справу VAB банку
- За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
- Нацбанк погодився, незважаючи, що банк не надав усіх надав усіх необхідних документів.
- У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів.
- Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.
- У листопаді 2019 року справа набрала нових обертів. Детективи НАБУ затримали голову правління Райффайзен Банку Писарука, а згодом і інших причетних до справи.
- Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід для ексзаступника голови правління VAB Андрія Яцюта та члена Ради НБУ Миколи Каленського.
- САП подає клопотання до Вищого антикорупційного суду для визначення способу покарання усіх фігурантів справи.
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