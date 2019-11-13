Суд арештував ексчиновницю НБУ, яка фігурує у справі VAB банку

Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці Аллу Шульгу. Правоохоронці підозрюють її у причетності до привласнення кредиту VAB банку.

Вищий антикорупційний суд арештував ексдиректорку генерального департаменту банківського нагляду НБУ. За рішенням суду Шульга може вийти на волю під заставу 15 мільйонів гривень.

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У 2014 році Алла Шульга відповідала за моніторинг повернення кредитів НБУ / censor.net.ua У 2014 році Алла Шульга відповідала за моніторинг повернення кредитів НБУ / censor.net.ua

САП заявила про намір подавати клопотання у ВАС і щодо інших фігурантів справи VAB банку.

Що відомо про Аллу Шульгу?

Була директоркою Генерального департаменту банківського нагляду та входила до правління НБУ з квітня 2014 року по квітень 2015 року.



До сфери її компетенції входило:

нагляд за діяльністю банків та філій іноземних банків в Україні;

застосування до банків заходів впливу відповідно до українського законодавства;

забезпечення моніторингу за поверненням банками стабілізаційних кредитів, отриманих від НБУ.

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Коротко про справу VAB банку