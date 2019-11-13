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      Суд арештував ексчиновницю НБУ, яка фігурує у справі VAB банку

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      Суд арештував ексчиновницю НБУ Аллу Шульгу
      Суд арештував ексчиновницю НБУ Аллу Шульгу / 24 канал

      Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці Аллу Шульгу. Правоохоронці підозрюють її у причетності до привласнення кредиту VAB банку.

      Вищий антикорупційний суд арештував ексдиректорку генерального департаменту банківського нагляду НБУ. За рішенням суду Шульга може вийти на волю під заставу 15 мільйонів гривень.

      Зверніть увагу: Двох підозрюваних у справі VAB банку судять у Києві: фото, відео

      Ексчиновниця НБУ є з однією з восьми підозрюваних у справі про привласнення 1,2 мільярдів гривень кредиту VAB банку. На думку слідства, до корупційної схеми можуть бути причетні понад 15 осіб.
       
      алла шульга нбу кредит vab банк сап суд
      У 2014 році Алла Шульга відповідала за моніторинг повернення кредитів НБУ / censor.net.ua
       
      САП заявила про намір подавати клопотання у ВАС і щодо інших фігурантів справи VAB банку.

      Що відомо про Аллу Шульгу?

      Була директоркою Генерального департаменту банківського нагляду та входила до правління НБУ з квітня 2014 року по квітень 2015 року.

      До сфери її компетенції входило:

      •  нагляд за діяльністю банків та філій іноземних банків в Україні;
      • застосування до банків заходів впливу відповідно до українського законодавства;
      • забезпечення моніторингу за поверненням банками стабілізаційних кредитів, отриманих від НБУ.

      Читайте також: НАБУ обшукує Райффайзен Банк: є затримані

      Коротко про справу VAB банку

      • За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
      • Нацбанк погодився, незважаючи, що банк не надав усіх надав усіх необхідних документів.
      • У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів.
      • Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.
      • У листопаді 2019 року справа набрала нових обертів. Детективи НАБУ затримали голову правління Райффайзен Банку Писарука, а згодом і інших причетних до справи.
      • Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід для ексзаступника голови правління VAB Андрія Яцюта та члена Ради НБУ Миколи Каленського.
      • САП подає клопотання до Вищого антикорупційного суду для визначення способу покарання усіх фігурантів справи.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Справа VAB банку Банки НБУ Розслідування Антикорупційний суд Корупція САП Гроші
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