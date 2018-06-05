Суд арештував голландські активи "Газпрому": у "Нафтогазі" сповістили деталі

Минулого тижня НАК "Нафтогаз України" подала клопотання про арешт частки ПАТ "Газпром" у його голландських дочірніх компаніях і заборгованості цих дочірніх компаній "Газпрому". Клопотання було подано для забезпечення права "Нафтогазу" на отримання 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, схваленим у лютому 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість з семи дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт", – зазначили у "Нафтогазі".

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У компанії нагадали, що "Нафтогаз" також ініціював арешт активів в інших юрисдикціях, включаючи частки "Газпрому" в його дочірніх компаніях Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

"Швейцарський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу", судові виконавці проводять дії, щоб заморозити ці та інші активи", – повідомляє українська компанія.

Апеляція "Газпрому" проти рішень Стокгольмського арбітражу не означає автоматичної відстрочки зобов'язання російської компанії негайно розрахуватися і не впливає на процес стягнення. Підтвердженням тому стали швидкі рішення європейських судів різних юрисдикцій, схвалені на минулому тижні,

– зазначили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу. Крім того, "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.