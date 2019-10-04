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      Суд Чернігова звільнив з-під варти білоруського шпигуна перед зустріччю Зеленського і Лукашенка

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      Юрій Політика
      Юрій Політика / svaboda.org

      За день до зустрічі Зеленського та Лукашенка Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого у шпигунстві на користь своєї країни.

      Як повідомив адвокат Тарас Гаралюк, відповідне рішення було прийняте 3 жовтня псля розгляду клопотання Політики, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Раніше у серпні суд вже виносив рішення про можливість звільнення Політики за умови внесення застави в розмірі 576,3 тисяч гривень, проте цю суму ніхто не погоджувався сплачувати.

      Адвокат білоруса зазначає, що звільнення відбулося під особисті зобов’язання. Гаврилюк додав, що Політика може жити де завгодно та має право виїзду, куди забажає.

      Водночас міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Право на владу" зазначив, що у п’ятницю, 4 жовтня слід очікувати позитивних новин у справі засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка.

      Завтра буде поступка. Завтра буде те, про що засоби масової інформації з радістю зможуть повідомити,
      – сказав Пристайко.

      Під час зустрічі з представниками українських ЗМІ 26 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом вирішити питання щодо помилування засудженого українця Шаройка в обмін на аналогічні кроки стосовно обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політіки.

      Шаройка затримали у Мінську 25 жовтня 2017 року. Комітет держбезпеки Білорусі висунув йому обвинувачення в шпигунстві та створенні агентурної мережі. Його засудили на 8 років позбавлення волі.

      Політику затримала СБУ 16 червня 2017 року в автобусі Чернігів – Гомель в пункті перетину "Нові Яриловичі". У його телефоні було знайдено файл, який містив план наступальної операції "Шторм", що проводилася українською армією у зоні АТО. Чоловік звинувачення в шпигунстві відкинув, пояснивши, ніби збирався у волонтери в зону АТО. МЗС Білорусі заперечує причетність Політики до спецслужб.

      blog_ava
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      3 жовтня
      6697
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України
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