Суд допитає нардепа Мосійчука: відома суть справи

Старобільский райсуд Луганської області 19 квітня допитає нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука. Політика допитають у справі екс-лідера парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначимо, що 18 квітня суд допитав народного депутата Олега Ляшка. Політик заявив, що екс-голова СБУ Валентин Наливайченко та голова Верховної Ради Андрій Парубій не погодилися штурмувати будівлю СБУ в Луганську, яку проросійські бойовики захопили у квітні 2014 року.

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Ляшко наголосив, що "якби Єфремов не підігрував сепаратистам, Луганськ був би українським".

Нагадаємо, Олександра Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання "ЛНР"; державній зраді.