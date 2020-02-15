Суд дозволив Клюєву залишити собі незаконно отримані землі: деталі

Кілька жителів Київської області безкоштовно отримали в приватну власність земельні ділянок для будівництва та ведення сільськогосподарської діяльності в Козині. Пізніше всі ділянки були придбані та прийняті в подарунок однією особою – ексглавою АП часів Януковича Андрієм Клюєвим.

Там він побудував там будинок площею понад 2000 квадратних метрів. Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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Прокуратура стверджувала, що землю було передано з порушення земельного законодавства. Адже згадані ділянки належать територіальній громаді, тому передавати їх комусь могла тільки Козинська селищна рада. Проте рішення прийняв виконавчий комітет ради, зазначила експертка.

Законодавство забороняло сільській раді передавати свої повноваження виконавчому комітету чи будь-яким іншим особам. Та й рішення ради не було опубліковане, отже – не набуло сили,

– пояснила Шиба.

"Тому прокуратура з 2014 року через суд намагалась вилучити в Клюєва три гектари землі, які оцінюють в три мільйони гривень. Після численних розглядів в інших судах справа дійшла до Верховного суду, де під головуванням Олени Ситнік її розглянула Велика палата", – додала вона.

Хто такий Андрій Клюєв?У минулому – народний депутат від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його підозрюють в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. А також звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані.



У січні 2020 року Клюєва заочно арештували. Проте вже через місяць було прийняте рішення про скасування відповідної постанови.

Як зазначила експертка, велика палата частково скасувала попереднє рішення та направила справу на новий розгляд. Здавалося б, хороше рішення. Але 7 із 20 суддів не погодились та висловили окрему думку.

"Вони звернули увагу на те, що Велика палата скасувала попереднє рішення лише в частині, а не в цілому. Прокуратура серед іншого просила визнати рішення виконавчого комітету незаконним. Апеляція відмовила, а Велика палата залишила цю частину рішення чинною", – пояснила вона.



Премію "НЕчесть тижня" отримала суддя Олена Ситнік

Й наголосила, що судді першої інстанції, яким буде передано справу на повторний розгляд, мали б самостійно вирішити, чи законним було рішення виконкому, та чи мав він взагалі повноваження приймати рішення про відчуження земель.

Проте тепер вони не зможуть витребувати землі у Клюєва, бо будуть зв'язані рішенням Великої палати, і аргументи прокуратури втратять сенс,

– додала Ірина Шиба.

"Також судді звернули увагу, що Велика палата вийшла за межі розгляду та заявила, що прокуратура пропустила строки позовної давності. Вони закликали суддів першої інстанції не брати до уваги твердження з постанови щодо позовної давності та не використовувати їх для відмови у задоволенні решти позовних вимог через сплив цієї давності", – підсумувала експертка.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Великої палати Верховного Суду Олена Ситнік, яка головувала у справі та дозволила Клюєву залишити собі землі отримані незаконно.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть тижня" Ірини Шиби за 15 лютого 2020: