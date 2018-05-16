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Суд дозволив Насірову повернути паспорт і годинники його дружини, але продовжив домашній арешт

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Суд продовжив домашній арешт Роману Насірову
Суд продовжив домашній арешт Роману Насірову / 24 Канал

У середу, 16 травня, Шевченківський районний суд Києва. продовжив домашній арешт колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову ще на два місяці.

Про це повідомив адвокат екс-посадовця Любомир Дроздовський, пише "Українська правда".

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Обов’язки продовжено ще на два місяці,
– наголосив адвокат.

Зазначається, що Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

Разом з цим, суд задовольнив клопотання щодо повернення внутрішнього паспорта який був вилучений під час обшуку як речовий доказ, а потім – переданий детективами до міграційної служби як документ, що дає право виїзду за кордон.

Крім цього, знято арешт з годинників дружини Насірова, які були вилучені під час обшуку.

У чому звинувачують Романа Насірова? Романа Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. Ці дії Насірова завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Роман Насіров Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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