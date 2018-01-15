Суд Харкова відмовився знімати з посади Владислава Марченка

Владислав Марченко продовжить працювати заступником голови Запорізької облради. Апеляційний суд Харківської області відмовився знімати з посади лідера запорізької фракції "Самопоміч".

На відстороненні чиновника наполягала прокуратура, але її клопотання відхилили.

Наприкінці 2017 року Владиславові Марченку та його братові-підприємцю в прокуратурі Харківської області оголосили про підозру в розтраті 87 мільйонів гривень. Наразі обидва брати під домашнім арештом. Владислав Марченко наголошує, що спроба зняти його з посади заступника облради далеко не перша, а відкриті кримінальні провадження спрямовані не тільки проти нього, а і проти всієї політичної партії.

Черговий раз в суді сказали, що підозра безпідставна і відстороняти немає за що. Це черговий раз підтверджує, що справа розвалюється ще не почавшись. Сьогодні черг міг би провести цей день на роботі, а перебуваю в Харкові на незрозумілих засіданнях суду,

– зауважив заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко.

"Слідчий суддя прийняв правильне рішення, коли відмовив прокурору у відстороненні Владислава і прописав, що його повноваження абсолютно ніяк не пов'язані з тими, так би мовити злочинами, які йому інкримінують", – наголосив адвокат Сергій Барбашин.