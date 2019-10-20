Суд Лондона назвав Коломойського фактично злочинцем, – Фурса

Україна перемогла в апеляції у Високому суді Лондона Ігоря Коломойського. І головною проблемою олігарха нині є те, всі його активи заморожені.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економіст Сергій Фурса. Він пояснив: "Платники податків змушені були заплатити 5,5 мільярдів доларів для порятунку банку і тепер олігарх повинен розплатитися з ними. І найпростіший шлях – конфіскація активів олігархів і їх подальший продаж".

Читайте також: Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона

За його словами, єдиний шлях нині для Коломойського – отримати контроль над "Приватбанком" і відкликати позов у будь-який спосіб.

Фактично суд Лондона назвав Коломойського злочинцем. І соромно, що в Україні він позиціоєнується по-іншому,

– наголосив Фурса.

"Цей суд дає для української влади чіткий орієнтир. Орієнтир правосуддя. І будь-які рішення українських судів, які будуть суперечити суду Лондона, в цивілізованому суспільстві будуть сприйматися однозначно. Як факт того, що українську владу контролює олігарх, який вже може вважатися українським Пабло Ескобаром", – запевнив експерт.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

Який суд програв Коломойський у Лондоні?

У грудні 2017 року націоналізований "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній. Він вимагає відшкодування 1,9 мільярда доларів і відсотки, які колишні власники банку ймовірно вивели з нього напередодні націоналізації.

Більше про справу "Приватбанку" – читайте за посиланням

Пізніше суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше ніж 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.