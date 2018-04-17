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Суд Лондона розгляне справу "Приватбанку" не раніше 2020 року, – Коломойський

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Розгляд справи про націоналзацію
Розгляд справи про націоналзацію "Приватбанку" буде не раніше 2020 року / Фото з відкритих джерел

Один з екс-власників "Приватбанку" Ігор Коломойський розповів, що вони обов'язково дійдуть до судового розгляду у Лондонському суді. Проте, як прогнозують його адвокати, це буде не скоро..

Про це йдеться в інтерв'ю з Ігорем Коломойським на "Радіо Свобода".

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Суд є суд, ми ж не можемо заздалегідь знати, як він закінчиться, але я дуже оптимістично налаштований щодо нього. Я вважаю, що Лондонський суд – це та юрисдикція, де доведеться сторонам усе відкрито показувати, розповідати, як було і чого не було. У цьому суді, я думаю, ми дійдемо до цього судового розгляду. Правда, воно буде не скоро і, швидше за все, вже за іншої влади в Україні: як прогнозують мені мої адвокати, це буде не раніше 2020 року,
– зазначив Коломойський.

Крім того, він додав, що суд встановив ліміт Коломойському на особисті витрати – 20 тисяч фунтів (близько 747 тисячі гривень)

"Я стільки грошей не витрачаю і не витрачав раніше на себе особисто. Ви розумієте, що таке 20 тисяч фунтів? Це 27 тисяч доларів на тиждень. Тобто понад 100 тисяч доларів на місяць можна витратити на себе особисто – я навіть не уявляю, на що саме, це треба постаратися", – сказав він.

Нагадаємо, що залучена владою України в 2017 році компанія Kroll за підсумками форензик аудиту "Приватбанку" підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5,5 мільярда доларів.

У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та низки компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їх контролем. Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також зазначених 6 компаній.

Теги: Новини України Націоналізація ПриватБанку Ігор Коломойський
Джерело: 24 Канал
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