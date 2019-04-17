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      Суд Москви залишив під арештом половину полонених українських моряків

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      Суд Москви залишив під арештом половину українських моряків
      Суд Москви залишив під арештом половину українських моряків / фото з відкритих джерел

      Суд у Москві продовжив термін арешту 12 українським полоненим морякам. Вони перебуватимуть під вартою до 24 липня. До кінця дня продовжити запобіжний захід мають ще половині військовополонених українців.

      Такого запобіжного заходу вимагали слідчі ФСБ Росії, тож суд задовольнив їх клопотання. А ще сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.

      Читайте також: Російські правозахисники визнали українських моряків військовополоненими

      Захисники моряків, своєю чергою, наголошували, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені. Окрім того, сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії зі сторони Росії.

      Так, станом на 17:00 запобіжний захід продовжили: Сергію Цибізову, Андрію Оприску, Роману Мокряку, Євгену Семидоцькому, Богдану Головашу, Сергію Попову, Володимиру Терещенку, Андрію Шевченку, В’ְячеславу Зінченку, Денису Гриценку, Михайлу Власюку та Андрію Драчу.

      Самі полонені моряки не відповідали на жодні запитання, окрім питань про імена, вік та звання. Українці наголошували, що відповідно до третьої Женевської конвенції, вони є військовополоненими.

      Зазначимо, що Андрій Шевченко приніс до суду плакат із написом для своєї дружини "Настю, вітаю з днем народження".


      Український полонений моряк Андрій Шевченко із плакатом в залі суду// "Радіо Свобода"

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Українські моряки в полоні Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Арешт Москва Україна – Росія
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