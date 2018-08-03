Суд може заборонити ФІФА використовувати у матчах зникаючий спрей

Найближчим часом використання суддями зникаючого спрею під час матчів може бути заборонено.

Аргентинець Пабло Сілва і бразилець Гейн Аллеманов, які є творцями спрею, намагаються через суд захистити свої авторські права на винахід, стверджуючи, що ФІФА незаконно використовує їх інструмент з 2014 року. Про це повідомляє Marca.

Читайте також: Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Бразильський суд першої інстанції вже виніс одне рішення на користь Сілви і Аллеманова, зобов'язавши ФІФА виплатити по 15 тисяч доларів за кожну гру, проведену з використанням спрею під егідою організації, починаючи з 2014 року.

Є висока ймовірність, що суд і зовсім заборонить використовувати спрей в усіх матчах під егідою ФІФА.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24