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      Суд над Олексієм Бельком, що погрожував підірвати міст у Києві: онлайн-трансляція

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      Суд над Бельком за погрозу підірвати міст Метро – онлайн
      Мінер мосту у Києві Олексій Белько / censor.net.ua

      Дніпровський районний суд Києва обирає запобіжний захід 42-річному колишньому військовому Олексію Бельку, що 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві.

      Засідання розпочалоя о 14 годині. Запобіжний захід Бельку розглядає суддя Дніпровського райсуду Юлія Іваніна.

      До теми: Правоохоронці допитали мінера моста у Києві: відео допиту

      Прокуратура просить суд обрати чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Белько  підозрюється  у завідомо неправдивому повідомленні про мінування та хуліганстві. Йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі строком на 7 років.

      Суд над мінером мосту у Києві Олексієм Бельком: відео

       

      Хто такий Олексій Белько?Вихідець з анексованого Росією Криму. У червні 2019 року отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Проте, 3 місяці тому його звільнили з військової служби.

      У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 2 кілограми вибухівки та багато боєприпасів.

      Зауважимо, колишнього військового допитали 19 вересня. Він пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз". При цьому жодних політичних вимог чоловік не висував.

      Головне: Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

      Зі свого боку, міністерство у справах ветеранів готове надати будь-яку допомогу у комунікації з Олексієм Бельком. У відомстві наголошують, що захищатимуть чоловіка, як і будь-якого іншого учасника російсько-української війни.

      Як затримували Белька за погрози підірвати міст у Києві?Олексій Белько 18 вересня під’їхав на міст Метро на автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько почав стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.

      Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.

      Згодом Белька затримали спецпризпідрозділи Корд та Альфа і відправили у СІЗО. При ньому не знайшли вибохівку. 


      Затримання Олексія Белька на мосту Метро у Києві / фото МВС

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      Теги: Новини України Новини Києва Судді Кримінальні новини Мінування мосту в Києві
      Джерело: 24 канал
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