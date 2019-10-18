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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Суд над Гладковським: прокурори просять заставу у 100 000 000 гривень

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      Суд над Гладковським триває
      Суд над Гладковським триває / 24 канал

      Увечері 18 жовтня розпочався суд щодо обрання Олегу Гладковському запобіжного заходу. Прокурори вимагають тримання під вартою з можливістю вийти під заставу, адвокати ж кажуть про те, що затримання їхнього підзахисного не мало взагалі підстав.

      Позиція САП

      Прокурор САП Юрій Олефір сказав, що приводом для затримання стала "інформація від компетентного органу, що Гладковський хоче залишити Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності", а також "інформація про наявність у нього майна за кордоном та в офшорах".

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      За словами прокурора, затримання Гладковського було важливим рішенням для того, щоб встановити істину та, можливо, притягнути підозрюваного до відповідальності.

      САП просить суд обрати Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 49 тисяч прожиткових мінімумів (приблизно 100 мільйонів гривень).

      Позиція адвокатів Гладковського

      Адвокати Олега Гладковського навели певні аргументи:

      ► Нікого не можна затримувати без ухвали слідчого судді, а у випадку затримання Гладковського у детективів НАБУ такої ухвали не було.

      ► У протоколі затримання мала би бути інформація про підстави затримання та злочин, у якому затриманого підозрюють – але, мовляв, у документі цих відомостей немає.

      ► На момент затримання Олег Гладковський не був у статусі підозрюваного.

      Тобто, захист оскаржує протокол затримання і вимагає звільнення Гладковського з-під варти.

      Усі новини про Олега Гладковського, його затримання та справи, у яких він фігурує – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач, Марина Молька
      Теги: Новини України Новини Києва Олег Гладковський Антикорупційний суд Кримінальні новини
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