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      КРЫМский бандеровец

      Море за колючей проволокой и мусор после парада: новости Крымнаша

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      В Москве судили крымских татар
      В Москве судили крымских татар / Крымская солидарность

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Рост проукраинских настроений и ностальгии по украинской вольнице".

      1. В Москве начались судебные заседания над пятью десятками крымских татар, которые в начале июля приехали поддержать своих репрессируемых соотечественников, но были задержаны. Всем им по очереди выносят одинаковое наказание за гражданскую позицию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

      2. Крымским активистам в Киеве передали плитки шоколада с именами политзаключенных в российских тюрьмах. Скоро подарки будут переданы в СИЗО. Семьи политзаключенных выражают благодарность владельцу шоколадной мастерской за эту необычную, но согревающую в непростые времена идею.

      3. Постпред Зеленского во временно оккупированной АРК считает "неуместным" возобновление поставок воды и электроэнергии в Крым. "Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной", – подчеркнул чиновник.

      Антон Кориневич
      Постпред Антон Кориневич / Фото Скриншот из YouTube-видео

      4. Это не аллегория – спираль Бруно, способную нанести человеку тяжелые рваные раны, оккупанты проложили прямо по воде на пляже Яшмовый в Севастополе, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии.

      Такого в Крыму не было еще никогда: ни при СССР, ни при Украине до колючей проволоки в воде никто не додумывался,
      – отмечают пропагандоны.

      Они добавляют: "В случае волнения на море купальщика на Яшмовом, особенно если это ребенок, волна может кинуть на спираль Бруно, и это закончится тяжелыми порезами. По сравнению с колючей проволокой, спираль (режущая лента) буквально рвет человека и наносит более серьезные раны. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека. Это уже не первое проявление бесчеловечности по отношению к рядовым гражданам, отдыхающим в Крыму. Как уже сообщалось, на грунтовых дорогах популярного у туристов плато Ай-Петри кто-то устанавливает незаметные, но очень острые шипы, сваренные из арматуры. Шипы не только рвут шины автомобилей и мотоциклов, но и протыкают насквозь стопы туристов, гуляющих по плато – в частности, в районе Таракташской тропы". Зато без бандер?

      крымСкрин КРЫМский бандеровец

      5. Севастополь – от помойки до помойки: "Если так пойдет и дальше, то скоро глубинный народ будет перемещаться здесь от одной помойки к другой по коридорам из решеток – вроде тех, что ведут от Приморского парка в Ливадии – глядя сквозь колючку, как те, для кого Крым действительно "наш", жрут в три горла на очищенном от простолюдинов пленэре".

      6. В Севастополе снова проводили мероприятия милитаристской направленности и вербовали в армию оккупантов.

      7. Севастополь и продукты жизнедеятельности скреп: "После парада не купайтесь в парке Победы. Корабли сбросили мазут".

       Кроме того, жители города жаловались на понаехавшее быдло, а также написали, что вчера был "не парад, а позорище. Все очень вяло смотрелось, если сравнивать с парадом лет 5 назад". Рашистка из Москвы усомнилась в том, что военный шабаш мог быть плохим, на что рашистке предложили и дальше смотреть зомбоящик, в котором все прекрасно. Кстати, развлекал ватное стадо "ансамбль армейского корпуса луганской народной республики "новороссия". Я не знаю, как комментировать это днище.

      8. Ялта. Морская мистика на день ВМФ рф: "Сегодня (прим – 28.07.2019) в честь парада прошло очень много кораблей в сторону Севаса, и военных в том числе. И странно, море в прибрежной части сразу покрылось слоем мусора".

      крым
      Скрин КРЫМский бандеровец

      9. Скрепы атакуют. В оккупированную Керчь едет православная ярмарка из россии. Ну, после выставки гробов нас уже не удивишь никакими православными ярмарками.

      10. Севастопольский ватник дал определение "крымчанина": "Под крымчанином следует понимать человека с двумя паспортами обоих стран с крымской пропиской. Если такой человек пересекает границу с укр паспортом, нужно ли заполнять миграционку? Знакомые ехали недавно и заполняли миграционку, т.к. с июля 2019 новые правила – теперь с миграционкой. Так вот, нужно ли такому человеку, назовем его крымчанином, после заполнения миграционки, если он пересек границу с укр паспортом, потом выезжать каждые 3 месяца?"

      крым
      Скрин Kosstik

      11. Прогнувшийся с потрохами под оккупантов коллаборант Сергей Цеков, выслуживаясь перед Кремлем, заявил, что "беспорядки маргиналов" в Москве напомнили ему Майдан. Считает, что российская полиция должна действовать "еще жестче".

      крым
      Скрин Новости Крыма

      Напомню, в Москве 27 июля полицаи жестоко избивали протестующих и задержали свыше 1300 человек, один из которых в отделении гестапо вскрыл себе вены.

      12. Надписи "ПТН ПНХ" в Крыму и замазывают, и зачеркивают, и заклеивают, а они все проступают и проступают – даже на Яндекс-панорамы попали. Наверное, какая-то специальная краска.

      P.S. Завершит выпуск очередной скулеж понаехавшего нациста Горного: "Очень непростая тема – рост проукраинских настроений и ностальгии по украинской вольнице в Крыму. Это сложно отрицать тем, кто здесь живет и имеет глаза и уши. Если при Украине хоть как-то можно было решать вопросы, то сейчас решают и приумножают только избранные. Не создано механизмов компенсаций, а только закручивание гаек. В российском Крыму происходят чудеса, которые не были возможны даже при Украине.

      Крым как губка впитывает все самое худшее, что есть в россии, и при этом в искаженной форме. Но больше всего люди устали от лжи. За 5 лет не решена ни одна системная проблема. И вы хотите, чтобы и дальше эти негодяи насиловали Крым? Пора их гнать в шею, иначе мы можем увидеть очень печальные настроения среди крымчан. Нужна жесткая федеральная зачистка от этого жулья. Есть оценки, которые мне на днях подтверждали некоторые силовики, да и сам это регулярно слышу и вижу, что около 50% крымчан не поддержали бы сейчас итоги 2014 года. Растет процент среди молодежи, и это очень печально. Открыто о своих настроениях люди говорить не будут, боятся, но в личных разговорах это все слышно. Если честно, то очень обидно, что Кремль забил на Крым и не понимает происходящего здесь".

      Здесь стоит отметить, что Горный, по моим наблюдениям, открывает рот и говорит то, что одобрено в Кремле. Полностью откровения понаехавшего рашиста прочтите по ссылке.

      Читайте предыдущий дайджестТанкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Публікації
      Джерело: КРЫМский бандеровец
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