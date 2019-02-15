Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Владиславу Мангеру

Суд над очільником Херсонської обласної ради Владиславом Мангером у справі Катерини Гандзюк відбувся 13 лютого у Києві. Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід Мангеру. Його взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

24 канал повідомляв, що 11 лютого очільнику Херсонської облради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Читайте також: Хто такий Владислав Мангер і чому його підозрюють в організації вбивства Гандзюк

Так, чиновнику інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Мангеру у вигляді 17 днів тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300 гривень. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення.

Захисники Владислава Мангера заявили, що їхній підзахисний немає таких грошей для внесення застави, однак вони зазначили, що допоможуть їх знайти.

У нього немає таких коштів. Ми будемо залучати позикові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатися до тих, хто обіцяв допомогу,

– сказав адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

Зокрема, сторона захисту наголосила, що буде подавати апеляцію на рішення суду. Мангера заарештували у залі суду і доправлять у СІЗО.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 18 лютого о 16:00.

До речі, напередодні у робочому кабінеті глави облради провели обшуки. За словами адвоката Мангера, Дмитра Ільченка, співробітники СБУ там нічого не знайшли.

Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



• Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



• Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".