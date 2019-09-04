Суд над організатором "референдуму" на Донбасі: що загрожує Лягіну

Роман Лягін організував фейковий референдум про самовизначення Донбасу. А тепер на лаві підсудних пояснюватиме, чому вирішив посягнути на територіальну цілісність України.

Романа Лягіна, якого затримали 14 червня 2019 року, підозрюють у державній зраді, організації фейкового референдуму на Донбасі у 2014 році, та створенні терористичної організації.

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Громадянин Лягін у травні 2014 року очолив так звану "центральну виборчу комісію" терористичної організації "Донецька народна республіка" та особисто організував проведення незаконного референдуму "щодо державної самостійності ДНР".



Роман Лягін

Свідчення Лягіна у цій справі стануть ще одним доказом окупації Донбасу Росією. Лягіна також звинуватили у захопленні арт-майданчику "Ізоляція" у Донецьку, який перетворив на катівню та секретну тюрму для полонених.

"9 червня 2014 року територія колишнього заводу "Ізоляція" була захоплена збройним формуванням незаконно створеної "ДНР" під керівництвом двох ватажків. Один це був Роман Лягін", – представник арт-майданчику "Ізоляція" Володимир Єфименко.



Володимир Єфименко

Вчений Ігор Козловський – один з тих, кому довелося пережити жах у підвалах колишнього заводу "Ізоляція".

Це дійсно підвал промислового будинку. Найстрашніше – ти не знаєш, де ти знаходишся і чому тут знаходишся. Катування – це і побиття і електричний струм. Ти не бачиш катівників, тому що у тебе мішок на голові,

– пригадав колишній полонений Ігор Козловський.



Ігор Козловський

У Шевченківському суді Києва 3 вересня мало відбутися підготовче засідання по справі Лягіна, проте його перенесли на 1 листопада, через те, що сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами справи.

"Обвинувальний акт обвинуваченому фактично не вручався, тому що, коли він направлявся до суду, обвинувачений перебував у розшуку. На теперішній час він надає покази у інших кримінальних провадженнях в тому числі", – прокурор ГПУ Максим Комарницький.

Лише за державну зраду Лягіну загрожує до 15 років ув'язнення. А якщо будуть доведені й інші звинувачення, то й більше.

Що відомо про Лягіна і його підтримку окупантів на Донбасі?Роман Лягін є екс-регіоналом та зрадником інтересів України. У 2014 році був головою "цвк" на незаконному "референдумі" про визнання суверенітету самопроголошеної Донецької народної республіки. Згодом став "міністр праці та соціальної політики" окупантів.



Лягін ще до початку війни на Донбасі відкрито закликав до приєднання східних регіонів до Росії та знищення України. У 2012 році балотувався у нардепи Верховної Ради по 44-му мажоритарному виборчому округу Донецька як самовисуванець. За підсумками голосування набрав 0,33% голосів та посів останнє місце серед усіх кандидатів.



Сім'я Лягіна звісно ж не проживає на окупованих територіях, а на початку конфлікту на Сході виїхала у Німеччину.



Щодо так званого референдуму за проголошення незалежності "ДНР", то він пройшов 11 травня 2014 року під час початку окупації в деяких населених пунктах Донбасу. був ініційований сепаратистами і проведений всупереч Конституції України. Тоді за створення незалежної від України "Донецької народної республіки" проголосували нібито понад 70% місцевого населення. Проте, результати так званого референдуму не визнає українська влада, Євросоюз, США та інші цивілізовані країни світу, окрім Росії.