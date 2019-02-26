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      Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові

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      Суд над Зайцевою - вирок Зайцевій та Дронову - 26 лютого 2019
      Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові / Скрін з відео

      Київський районний суд Харкова виніс вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі резонансної смертельної ДТП, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Їх засудили до 10 років позбавлення волі.

      Суддя Віктор Попрас почав зачитувати вирок, роз'яснюючи, від яких травм загинули люди на зупинці транспорту в Харкові. Зазначимо, під час страшної аварії загинуло шестеро осіб, та ще п'ять отримали поранення.

      Читайте також: Вирок Зайцевій і Дронову: відео онлайн-трансляції засідання суду

      Окрім 10 років позбавлення волі, Дронова та Зайцеву також позбавили водійських прав на 3 роки.

      Також, вони повинні виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих в автокатастрофі. Зокрема, про 1 мільйону кожній родині жертв трагедії.

      Суд визнав пом'якшуючими обставинами щодо Зайцевої її "щире каяття, яке виразилося у відшкодуванні шкоди кільком потерпілим". У той же час невизнання провини Дроновим суд вважає спробою уникнути відповідальності.

      У залі суду були присутні постраждалі Світлана Виниченко, Юрій і Людмила Фабріс, Ігор Берченко та Оксана Берченко, Оксана Нестеренко, Микола Пономаренко, Тінатін Шевцова. Під час засідання Зайцевій стало погано, тому її довелося вивести з залу. 

      Що відомо про смертельну аварію в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв і обоє – обвинувачені у справі.

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      Теги: Новини України Судді Кримінальні новини Новини Харкова ДТП у Харкові Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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