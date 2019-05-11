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      Суд не дозволив перейменувати вулицю на честь Гандзюк: реакція мерії Херсона

      146 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / vlasno.info

      Херсонська міська рада оскаржуватиме ухвалу суду, якою було скасовано її рішення перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені Катерини Гандзюк – активістки, яка стала жертвою замовного вбивства.

      За словами міського голови Володимира Миколаєнка, апеляцію подадуть одразу ж, як отримають рішення суду. Адже про те, що суд визнав рішення міськради незаконним дізнався зі ЗМІ, пише "Укрінформ".

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      "У нас немає на сьогоднішній день рішення суду. Я із засобів масової інформації дізнався не дуже гарну новину, що скасовано рішення сесії у частині перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Каті Гандзюк. Я думаю, після того, як буде ознайомлення з рішенням суду, обов’язково буде апеляція", – прокоментував Миколаєнко.

      Він додав, що місцеві депутати проаналізують постанову стосовно того, які саме порушення знайшов суд. Хоча висловив сумнів, що вони взагалі є, запевнивши, що постанова відповідає вимогам законодавства.

      31 липня 2018 року у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні. Розповідаємо, все, що потрібно знати про справу на сьогодні.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Херсона Судді Справа Катерини Гандзюк
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