Суд обирає запобіжний захід Мангеру: відео

Напередодні Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. За словами генпрокурора Юрія Луценка, мотивом злочину став конфлікт чиновника з активісткою, яка боролася з незаконною вирубкою лісу.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Журналістка розповіла, що Владислав Мангер уже перебуває в залі Шевченківського райсуду в Києві, однак з журналістами спілкувався неохоче. У холі судової установи вже зібралося чимало активістів. Станом на 14:00 суд переніс засідання на 17:00.

Адвокати Мангера пояснили, що не встигли ознайомитися із матеріалами підозри та матеріалами клопотання про обрання запобіжного заходу. Вони також наголосили, що прокуратура вручила їх тільки в одному екземплярі. Наразі підозрюваний передав усі документи своїм адвокатам, які ще не доїхали з Херсону.

Нагадаємо, що 11 липня очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

В матеріалах підозри йдеться про те, що саме він передав не менше, ніж 5600 доларів двом підозрюваним в організації злочину – Олексію Левіну та Ігору Павловському.

Онлайн-трансляція засідання

За словами нардепа Мустафи Найєма, після оголошення підозри Мангеру у відставку подав заступник голови Херсонської облради Євген Рищук, якого активісти та друзі Гандзюк теж називали одним із підозрюваних.

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Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.



Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану"

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