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      Крючкову обрали запобіжний захід: деталі рішення суду

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      Крючкову обрали запобіжний захід
      Крючкову обрали запобіжний захід / twitter.com/PershiyUa

      45 діб під вартою з можливістю внести заставу у 7 мільйонів гривень – такий запобіжний захід обрав Солом'янський районний суд Києва екстрадованому з Німеччини Інтерполом екс-нардепу Дмитру Крючкову.

      Його звинувачують у розкраданні коштів з держбюджету у особливо великих розмірах. Сам Крючков винним себе не вважає. Інформацію про запобіжний захід оприлюднив Центр протидії корупції.

      Читайте також: Крючков у суді заявив, що керівнику НАБУ Ситнику дали хабар у півмільйона доларів

      Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" провели розслідування і виявили, що екс-нардеп Дмитро Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів із державних обленерго. І робив це в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

      Коротко про справу Крючкова

      У 2014 році колишній нардеп став керівником приватної компанії "Енергомережа". За рік керівництва Крючкова вона взяла під контроль роботу кількох обленерго. При цьому Крючкова підозрюю у організації схеми незаконного виведення коштів з державних рахунків.

      Журналісти "Схем" опублікували ряд телефонних розмов Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств. Під час спілкування фігуранти обговорюють незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями: Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго. 


      Дмитро Крючков у залі суду, 17 квітня 2019 року

      Детектив НАБУ Роман Войтюк назвав журналістам "Схем" суму заподіяних збитків, яка фігурує в провадженнях: "Крючковим та іншими особами (залученими до корупційної схеми – 24 канал) заподіяно збитків державі на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень".

      У липні 2016 Крючкова оголосили у розшук за справою проти холдингової компанії "Енергомережа". За даними НАБУ, Крючков з 17 травня 2016 року змінив своє місце проживання, усталений спосіб життя, номери телефонів та переховується від правоохоронних органів України закордоном.

      Детально про Дмитра Крючкова: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють – читайте у матеріалі 24 каналу

      У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. За рік у квітні стало відомим, що його затримали у Німеччині. А у травні того ж року він вийшов з німецької в'язниці під заставу у 100 тисяч євро.

      У квітні 2019 року у Німеччині його затримали за запитом українських правоохоронців і екстрадували до України.

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      Теги: Новини України Дмитро Крючков Корупція Гроші Розслідування
      Джерело: 24 канал
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