Суд обрав запобіжний захід Головіну: екс-голову поліції Одещини відправили під домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний колишньому керівнику Нацполіції Одещини Дмитру Головіну. Правоохоронця підозрюють у розкраданні речових доказів.

Згідно з рішенням суду, Головіна відправили під цілодобовий домашній арешт, під яким він перебуватиме до 25 вересня включно. Тобто, йому заборонено залишати місце свого проживання.

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"Не відлучатись з населеного пункту, де він – зареєстрований і проживає. Не змінювати своє місце проживання. Утримуватися від спілкування з підозрюваними", – таке рішення оголосила суддя Вікторія Жовноватюк за результатами розгляду клопотання НАБУ і САП.

Крім того, на нього суд поклав низку обов'язків, зокрема – носіння електронного браслета. Водночас правоохоронець є зобов'язаним здати закордонний паспорт.

Зауважимо, що прокурори вимагають заарештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйони 133 тисячі гривень. За їхніми словами екс-керівник поліції Одещини може переховуватись від слідства на окупованих територіях, зокрема у Криму, де він із дружиною нібито має нерухомість. Також, за словами прокурорів, Головін може застосувати свої зв'язки для укриття та приховування, знищення або спотворення речових доказів. До прикладу, завщдяки своїм зв'язкам Головін заздалегідь знав про обшуки НАБУ. Ще екс-чиновник може впливати на свідків, спеціалістів і експертів, а також перешкоджати слідству, пише "Слово і діло".

Деталі судового засідання

Під час суду прокурори стверджували, що Головін спілкується з чоловіком, який живе в окупації, і у телефонних розмовах з екс-начальником поліції Одещини вихвалявся, що є заочно засудженим в Україні до в'язниці, а також псевдореспубліки на окупованих територіях і кликав туди Головіна, передає "Українська правда".

Вони апелювали ще й до того, що двоє інших підозрюваних у справі – заступник Головіна Гейко та підприємець Чудаков – вже переховуються від правоохоронців. Прокурори кажуть, що дружини Головіна та його заступника одночасно придбали квартири по сусідству, що свідчить про пов'язаність підозрюваних.

Натомість сам Головін під час засідання заявив про невідповідність інформації у матеріалах справи. Зокрема, він ствердждує, що власником квартири на Луганщині є його повний тезка, щоправда той народився у 1973 році (Головін народився у 1975-му). Також екс-керівник поліції Одещини підтвердив, що знає чоловіка, який телефонував йому з Луганщини, але дзвінок був лише один і його співрозмовник був п'яним. За його словами, один із підозрюваних, Валерій Капітанчук, який нібито переховується від слідства, кілька разів приходив у Національне антикорупційне бюро, де його допитували.

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До слова, захист Головіна вважав клопотання про арешт необґрунтованими та просив не обирати запобіжний захід взагалі. Адвокати екс-чиновника переконували, що той не збирається переховуватися. Зокрема, Головін двічі протягом року був на відпочинку за кордоном і повертався, проводив робочі наради з НАБУ щодо встановлення обставин справи. На початку засідання захист також просив випустити Головіна зі скляної клітки, але суд відповів їм відмовою.

За що затримали Головіна

Головіна затримали детективи НАБУ 25 липня. Його та йогозаступника Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. За словами прокурорів, схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисяч 280 гривень.

Якщо провину Головіна доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Що відомо про Дмитра Головіна? Він працює у системі внутрішніх справ з листопада 1996 року. Свого часу Головін був керівником карного блоку поліції Київської області, виконував обов'язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.



9 вересня 2016 року Головін очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року – подав у відставку.



Відповідно до розслідування проекту "Слідство.Інфо", 86-річний дідусь дружини Головіна, що живе на Луганщині, придбав елітні апартаменти на березі моря. Їхня вартість становить майже три мільйони гривень. За даними журналістів-розслідувачів, користується цими апартаментами власне Головін.