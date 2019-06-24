Суд обрав запобіжний захід ймовірному вбивці 9-річного Захара Черевка
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ймовірному вбивці 9-річного Захара Черевка. У злочині підозрюють брата співмешканця мами дитини.
У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Про вбивство: Зникнення та вбивство 9-річного Захара Черевка: як відбувався злочин
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Джерело: 24 канал
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