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      Суд обрав запобіжний захід ймовірному вбивці 9-річного Захара Черевка

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      Ймовірному вбивці 9-річного Захара Черавка обрали запобіжний захід
      Ймовірному вбивці 9-річного Захара Черавка обрали запобіжний захід / Колаж 24 каналу

      Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ймовірному вбивці 9-річного Захара Черевка. У злочині підозрюють брата співмешканця мами дитини.

      У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

      Про вбивство: Зникнення та вбивство 9-річного Захара Черевка: як відбувався злочин

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      Теги: Вбивство Захара Черевка Новини України
      Джерело: 24 канал
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