Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті: фото
У неділю, 18 листопада, в Ужгороді суд обрав запобіжний захід 34-річному чоловікові, який автомобілем наїхав на прикордонника Вадима Березинського під час спроби перевезення контрабанди.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
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Слідчим суддею Ужгородського міського районного суду ухвалено рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави,
– сповістили в ДПСУ.
Суд взяв під варту чоловіка, який автомобілем збив прикордонника на Закарпатті
Нагадаємо, 16 листопада неподалік кордону з Румунією на Закарпатті контрабандисти наїхали автомобілем на начальника прикордонного пункту Вадима Березинського. Чоловік із важкими травмами у стані коми потрапив до лікарні, а зловмисники втекли.
Березинського прооперували – чоловіку видалили селезінку, проте це його не врятувало і прикордонник помер у лікарні, не приходячи до тями.
Згодом правоохоронці затримали 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у наїзда на прикордонника на Закарпатті.