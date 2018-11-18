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      Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті: фото

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      Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті
      Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті / Прес-служба ДПСУ

      У неділю, 18 листопада, в Ужгороді суд обрав запобіжний захід 34-річному чоловікові, який автомобілем наїхав на прикордонника Вадима Березинського під час спроби перевезення контрабанди.

      Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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      Слідчим суддею Ужгородського міського районного суду ухвалено рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави,
      – сповістили в ДПСУ.

      ДПСУ прикордонники Закарпаття контрабанда збив арешт суд
      Суд взяв під варту чоловіка, який автомобілем збив прикордонника на Закарпатті

      Нагадаємо, 16 листопада неподалік кордону з Румунією на Закарпатті контрабандисти наїхали автомобілем на начальника прикордонного пункту Вадима Березинського. Чоловік із важкими травмами у стані коми потрапив до лікарні, а зловмисники втекли.

      Березинського прооперували – чоловіку видалили селезінку, проте це його не врятувало і прикордонник помер у лікарні, не приходячи до тями.

      Згодом правоохоронці затримали 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у наїзда на прикордонника на Закарпатті.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Кримінальні новини арешт Новини Закарпаття Ужгород контрабанда Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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