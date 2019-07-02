Суд Одеси спростував інформацію про свою причетність до нападу на журналістів

У Київському районному суді Одеси, який звинуватили в причетності до нападу на журналістів київського видання, дізналися про "інцидент" зі ЗМІ.

При цьому в суді розповіли, що це не перші спроби очорнити голову суду, повідомляє видання "УСІ".

Раніше в ЗМІ поширили інформацію про те, що на журналістів видання "Стоп корупції" напали "тітушки" просто біля будівлі Київського райсуду Одеси. Спочатку про це стало відомо від журналістки цього видання – Асі Шевченко, а після цього інформацію нібито підтвердив координатор Роман Бочкала у своїх соцмережах.

У прес-службі Київського райсуду розповіли, що інформацію про напад вони дізналися безпосередньо зі ЗМІ.

Ми знаємо про інцидент, але тут потрібно прояснити ситуацію. По-перше, це сталося не на території будівлі суду. По-друге, немає ніяких підстав стверджувати, що до цього причетний голова Київського райсуду міста Одеси Сергій Чванкін. Це не перший випадок, коли видання "Стоп корупції" поширює недостовірну інформацію щодо голови Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна,

– розповіли в прес-службі суду.

Співробітники прес-служби також зазначили, що на сьогоднішній день є рішення одного з судів в Одеській області, в якому інформація у виданні "Стоп корупції" була визнана недостовірною.

"Журналісти цього видання неодноразово відвідували суд і влаштовували провокації проти голови. У кількох судах Києва розглядаються судові провадження стосовно журналістів видання "Стоп корупції ", а також готується скарга до Вищої ради правосуддя про непоодинокі факти тиску на суд", – додали в прес -службі.

Слід зазначити, що за словами очевидців і свідків, яких допитала поліція, ніякого нападу не було.

"Я бачив момент ДТП. Білий автомобіль стояв в недозволеному місці, практично посеред дороги. Проїжджаючи повз, червоний "Жигулі" зачепив цей автомобіль. У білій машині нікого не було, а через кілька хвилин підійшов чоловік, трохи пізніше ще дві дівчини. Можу з упевненістю сказати, що ніякого нападу не було. У момент аварії очевидцями були 3-4 людини, ніякої групи молодих людей там не було", – стверджує очевидець.

Відзначимо, що ще у березні виконавчий директор Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN Дейв Каплан повідомив про те, що проект журналістських розслідувань "Стоп корупції" виключили з цієї мережі "через непрофесіоналізм і конфлікту інтересів". За всю історію GIJN, яка об'єднує журналістів 76 країн, це перший подібний прецедент.



При цьому багато ЗМІ підтверджують інформацію про те, що проект журналістських розслідувань "Стоп корупції" регулярно потрапляє під звинувачення в публікації замовних матеріалів.