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"Суд" окупованого Криму переніс засідання щодо умовно-дострокового звільнення Балуха

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"Суд" окупованого Криму переніс засідання щодо умовно-дострокового звільнення Балуха
/ ua.krymr.com

Проросійський Залізничний районний суд Сімферополя відклав розгляд клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балоха.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Зазначається, що судовий розгляд справи про умовно-дострокове звільнення політв'язня перенесено на 5 липня.

Балуха не доправили до суду, оскільки Залізничний районний суд Сімферополя не знав про другу кримінальну справу проти Балуха, яка перебуває на розгляді у Роздольненському районному суді. Потрібно було подавати запит на можливість етапування його сюди для розгляду клопотання,
– прокоментувала адвокат Ольга Динзе.

Вона також звернула увагу на те, що у разі винесення вироку Роздольненський районним судом у справі "дезорганізації ізолятора тимчасового тримання" до 5 липня, то Залізничний районний суд Сімферополя може відмовити у розгляді клопотання щодо умовно-дострокового звільнення. Причиною є той факт, що Балух перебуватиме на етапі у місці відбування покарання.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Українці в полоні РФ заручники Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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