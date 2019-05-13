Суд оштрафував Зеленського через показ бюлетеня

13 травня суд у Києві оштрафував Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

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Засідання Оболонського суду стосувалося адміністративного протоколу, який був складений ще під час другого туру виборів, коли Володимир Зеленський показав журналістам свій бюлетень.

Згідно з рішенням суду, новообраний президент має сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також судовий збір – 384,40 гривень.

За словами представників Володимира Зеленського, які були присутні на засіданні, вони ще не визначились, чи подаватимуть апеляцію.



Уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко

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