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      Суд показав прямі докази стосунку Мартиненка до офшору, що отримував відкати з "Енергоатому"

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      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко / 24 канал

      Під час засідання щодо справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у Шевченківському райсуді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок політика до офшорної компанії Bradcrest Investments. Документи колегії суддів продемонстрував прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко.

      За даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна), ця панамська фірма отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому" на загальну суму у 6,5 мільйона євро (70 мільйонів гривень на момент транзакцій), пише "Радіо Свобода".

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      У вищезазначених документах прямо вказується, що Мартиненко є її бенефіціарним власником. Зокрема, сторона обвинувачення представила форму ідентифікації бенефіціара зі швейцарського банку Fortis Banque (Suisse) S.A., у якому Bradcrest Investments мала свій рахунок. У ній і фігурує прізвище екс-депутата від "Народного фронту" як кінцевого власника компанії.

      Суд, Мартиненко, Швейцарія, документи, Енергоатом, корупція
      У представлених у суді документах Мартиненко вказується кнцевим власником офшору, що отримував відкати з "Енергоатому"  

      Крім того, у кінці документу стоїть його підпис, а також підпис Павла Скаленка, якого також підозрюють у причетності до заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом". Додамо, що за даними ЗМІ, Скаленко – це "права рука" Мартиненка.

      Суд, Мартиненко, Швейцарія, документи, Енергоатом, корупція
      У документах фігурує і "права рука" Мартиненка – Павло Скаленко 

      Також до цих швейцарських документів залучено копію паспорта Мартиненка.

      За словами прокурора, який представляв ці документи у суді, їх вилучила з банків швейцарська сторона, а Україна отримала у відповідь на запит про міжнародно-правову допомогу.

      Суд, Мартиненко, Швейцарія, документи, Енергоатом, корупція
      У кінці швейцарських документів стоять підписи Мартиненка та Скаленка 

      Захисники Мартиненка, зі свого боку, заявляють, що той такі документи до банку не подавав.

      Зауважимо, що на цьому судовому засіданні розглядають "швейцарські докази" з флешки, яку захисники Мартиненка намагалися кілька разів визнати неналежним доказом. Утім суд відхилив їхні вимоги.

      Нагадаємо, на початку листопада 2018 року детектив НАБУ намагався вручити Мартиненку повістку щодо виклику на допит, однак останній викинув її на підлогу. Екс-нардеп пояснив свою поведінку тим, що вважає дії детектива незаконними.

      У чому звинувачують Миколу Мартиненка? Колишньому голові паливо-енергетичного комітету Верховної Ради НАБУ повідомило про підозру ще у квітні 2017 року через звинувачення у створенні злочинної організації і відмиванні доходів. Мова про два підприємства – "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Енергоатом". Кримінальна справа проти Мартиненко розслідується й у Швейцарії. Там одіозного українця також підозрюють у хабарництві. Мовиться про 30 мільйонів швейцарських франків.

      що ще відомо про справу миколи мартиненка:
      Теги: Новини України Гроші Швейцарія Судді Корупція Микола Мартиненко Новини політики Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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