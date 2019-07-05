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      Суд поновив нещодавно жорстоко побитого Семеніхіна на посаді міського голови Конотопа

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      Артем Семеніхін – поновлений міський голова Конотопа
      Артем Семеніхін – поновлений міський голова Конотопа / Screenshot "Клуб мерів"

      Конотопська міська рада вирішила достроково припинити повноваження міського голови Артема Семеніхіна. Сумський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував це рішення.

      "Суд визнав протиправним та скасував рішення Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови Артема Семеніхіна. З цього моменту Артема поновлено на посаді", – написав на своїй сторінці у Facebook голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок 5 липня.

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      27 червня невідомі напали на Артема Семеніхіна у його рідному місті, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Семеніхіна госпіталізували до Конотопської райлікарні, але згодом перевезли до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова. 


      Стан Семеніхіна стабільно важкий, він зазнав небезпечної травми голови та пошкодження грудей

      Зазначимо, що Семеніхін є кандидатом в народні депутати по 160 виборчому округу (Сумська область).

      Артем Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року, але до кінця каденції не допрацював: після тривалого протистояння з депутатами міськради ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

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      Теги: Новини України Судді Конотоп Олег Тягнибок ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
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